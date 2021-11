Gobierno de Durango necesita de la federación mil 600 mdp para aguinaldos

Cerca de mil 600 millones de pesos requiere el Gobierno de Durango, para cumplir con sus compromisos decembrinos con los trabajadores de los diferentes sectores, así como con los pensionados. Se anunció que se seguirán gestionando apoyos ante el Gobierno Federal con la idea de que se reconozca el apoyo que se ha dado en materia educativa.

Pese a la situación financiera de la entidad, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, aseguró que los compromisos se cumplirán tanto para la base trabajadora del sector salud, de educación, así como para la burocracia además de las personas pensionadas, en tiempo y forma.

“Andamos tocando puertas, yo tengo confianza en el presiente (Andrés Manuel) López Obrador de que se le reconozca a Durango en materia educativa, que podamos tener algún apoyo adicional, pero lo que puedo decirles a los trabajadores de la salud, educación, a la burocracia en general, que el gobierno habrá de cumplir como lo ha hecho los años anteriores, con los compromisos que tienen en cuanto a sus derechos en materia salarial, en sus prestaciones las vamos a cumplir”, aseguró en su visita por la región Lagunera.

Para el pago de los aguinaldos, se requiere de mil millones de pesos, a los que se les suman los 600 millones de pesos que se deberá de aportar al sistema de Pensiones.

“Porque las pensiones para que los jubilados y pensionados puedan cobrar, lamentablemente la portación que hicieron en su momento cuando yo llegué al gobierno ese dinero no estaba. Entonces qué debemos de hacer, para que ellos cobren tiene el gobierno tiene que dar un subsidio a pensiones, lo hemos hecho desde el primer año, hicimos una reforma a la ley, reforma que los beneficios se verán hasta los siguientes años, no será en este gobierno, así es que tenemos un compromiso muy fuerte pero lo vamos a cumplir como hemos cumplido todos los demás compromisos que tenemos no solo con los trabajadores sino con la población en general”, explicó Aispuro Torres.