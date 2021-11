¿Marija, Beca, Stefani y Peter?, estos son los nombres reales de las celebridades

Cuando pensamos en grandes estrellas de la música y el cine, por lo general salen a relucir nombres extravagantes como Lady Gaga, Lorde o Snopp Dog. Sin embargo, muchos de estos no se llaman así en realidad, en algún momento de su carrera decidieron ponerse un nombre artístico que los separara de su vida cotidiana. Claro está que existen grandes excepciones como Madonna o Britney que son conocidas por su nombre de nacimiento.

Presentamos a continuación algunos de los nombres reales de las celebridades más grandes de la historia.

Belcalis Almanzar

La rapera Cardi B tomó su nombre prestado de Bacardi luego de que su familia comenzó a llamar a su hermana Hennessy. Tiempo después recortó el nombre a algo que sonara mejor y conveniente para su carrera.

Stefani Joanne Angelina Germanotta

El nombre real de Lady Gaga no tiene nada que ver con su artístico, sus apellidos de ascendencia italiana distan mucho de del origen del nombre seudónimo que le dio fama. Inspirado en la canción Radio Ga Ga de Queen. Aunque esta historia se ha dado a conocer durante mucho tiempo, en The New York Times señalaron que se trató de una estrategia de marketing.

Beca Elizabeth Woolridge

Una de las cantantes más exitosas y aclamadas por la crítica de los últimos años, es Lana del Rey, el alter ego de Beca, su nombre real.

Peter Gene Hernánez

Bruno Mars es uno de los compositores más exitosos de los últimos años, cualquiera pensaría que Bruno es su nombre real, sin embargo esto no es asó, ya que en realidad se llama Peter. Fue su propio padre quien comenzó a llamarle Bruno.

Ella Marija Lani Yelich- O' Connor

Imaginemos que Lorde no hubiese cambiado su nombre real por uno artístico, sería muy complicado de recordar. La intérprete de "Royals" tomó su interés por la aristocracia para bautizarse con el nombre que sería reconocida a nivel global como una superestrella.

Enrique Morales

Enrique Morales es mejor conocido como Ricky Martin, el cantante de Puerto Rico que ha llevado la música latina por todo el mundo eligió muy bien su nombre, el cual combina con su personalidad de "sex symbol"