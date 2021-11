'Generación sin identidad', dice Laura Zapata tras foto de Harry Styles en vestido; fans 'explotan'

Y es que la artista, cuya más reciente participación en medios ha sido formar parte del reality gastronómico MasterChef Celebrity, compartió en Twitter una de las imágenes del exintegrante de One Direction, quien usa un vestido con flores.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el mensaje, en un inicio, compartido por otra usuaria, cuestionaba si las mujeres se sentían atraídas por el artista, quien incluso ha protagonizado la portada de la destacada revista Vogue.

Cabe recordar que el cantante incluso apareció con accesorios de estilo femenino en la gala del MET en 2019, y también ha usado prendas típicamente femeninas en diversas ocasiones.

No obstante, esto resulta intolerable para Laura Zapata, ya que a ella no le parece atractivo y hasta se refirió de forma despectiva hacia quienes sí les agrada Styles.

“Qué horror, tendría que estar enferma”, replicó la actriz junto a la publicación de Styles.

Esta respuesta no fue del agrado de diversos usuarios de Twitter, quienes replicaron que la artista no tenga mente abierta y hasta la tacharon de homofóbica.

De verdad pobres !!! No me enojo, me conmuevo ante tal fragilidad !!! Pobrecitos !!! https://t.co/EQ2Dtblv8p