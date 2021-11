La llegada de una hija antes de tener la mayoría de edad fue lo que impulsó a Julio César Vázquez López a trabajar y permanecer en la mixología desde hace dieciséis años.

Proveniente de una familia dedicada al negocio de la cocina, el capitalino decidió hacer algo diferente dentro del ramo gastronómico, aunque sus hermanos le dijeran lo contrario.

“Como todos mis hermanos son cocineros me dijeron: tienes que entrar a trabajar en lo mismo, pero no me llamaba la atención la cocina, ni quería trabajar dentro de una. Así que en los restaurantes donde trabajaban mis hermanos me dieron la oportunidad de trabajar en la barra cumpliendo los 18 años”, recuerda Julio César.

Seis años después, llegó a la cantina La número 20 en la Ciudad de México, en donde obtuvo más experiencia en la preparación de bebidas. Sin embargo, fue años después en un restaurante peruano que creó sus propias mezclas.

“A partir de ahí me empecé a empaparme más en las bebidas y luego hice mis propias creaciones, mi coctelería. Desde entonces me contratan para la apertura de restaurantes, para asesorarlos y crear los menús. Me gusta mucho esto, los últimos cuatro años he estado visitando varios estados aperturando diversos restaurantes”, dice Julio.

El ahora barista de MORIC en Torreón, disfruta de convivir con la gente y los comensales que asisten al restaurante, con quienes se acerca a hablar de las mezclas, los cócteles y detalles de su mixología.

Para preparar el cóctel clásico Sazerac que se sirve en MORIC, Julio le añade su toque.

“El sazerac original lleva coñac y Peychaud, que es amargo. Pero en la versión que más me gusta le añado el coñac, le pongo bourbon y le pongo angostura para que sepa amargo.

“Esta bebida es uno de los tragos fuertes y puede tomarse como aperitivo o digestivo a la vez. Incluso es una bebida que puedes acompañar con un puro.

Ingredientes

Hielos

Pernod o Absinth para enfriar.

1 oz. coñac.

1 oz. bourbon.

Peychaud concentrado con especias.

Angostura

Enfría la copa old fashion con hielos, usando el pernod o absinth. Añade el coñac, el bourbon y cuatro golpes de peychaud concentrado con especies. Posteriormente, añade tres golpes de angostura y mezcla.