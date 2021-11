'Todas las noches sueño que ya estoy fuera de la cárcel', confiesa YosStop

Desde el 29 de junio la influencer conocida como YosStop está en el penal de Santa Martha Acatitla, gracias a las redes sociales y la ayuda de su novio Gerardo González YosS le ha expresado a sus seguidores su sentir en prisión y los aprendizajes que ha tenido en estos meses.

Y aunque en dicho mensajes siempre trata de mantener una actitud positiva y buena vibra, en esta ocasión confesó que extraña su libertad y que sueña con poder estar fuera de esas paredes de ladrillos.

"Hoy me preguntó Gerito como siempre: "¿Qué más necesitas?" Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: "¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!", se lee en su reciente mensaje publicado por su novio en Instagram.

Yoseline Hoffman, vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, le cuenta a sus seguidores que desea con toda el alma dormir junto a su novio Gerardo, recuerda que cuando lo hacían, ella acostumbraba ponerle la pierna encima y de esta manera lo sentía cerca; hoy, desde la cárcel, dice que cuando intenta hacerlo su pie choca con las paredes de ladrillos.

"Familia, amigos y seguidores, todas las noches sueño que ya estoy fuera o estoy durmiendo a lado de Gerardo. Cuando dormíamos juntos le aventaba mi pierna encima, era mi manera de abrazarlo y sentir que ahí estaba. A veces ya no estaba, ya se había despertado, pero cuando estaba ahí me daba mucha paz aunque quizá él lo sintiera como una patada. Pero ahora mientras duermo, aviento mi pierna para "abrazarlo" y se estrella contra los ladrillos y en segundos vuelvo a esta realidad, así que intento volverme a dormir y regresar a donde estaba en mi sueño".

La youtuber confesó que se siente frustrada de estar presa y no poder llevar a cabo sus propósitos de vida, asegura que está ansiosa de que la pesadilla que vive ella y su familia termine pronto.

"Mi consciente y mi inconsciente esperan ansiosos el momento en que todo esto termine. ¿Qué necesito? Necesito paz, paz para mí y para mi familia, que esta pesadilla termine para poder continuar con mis propósitos de vida que ya les iré contando todo lo que he estado preparando, de tan sólo pensarlo me emociono, pero cuando volteo y veo los ladrillos, es frustrante".

Y aunque dice que este tiempo de encierro le ha servido para salir de muchas prisiones mentales, le hace falta salir de la prisión física en la que se encuentra.

"He salido de muchas cárceles mentales, ¡MUCHAS!, y me faltan otras… como en la que me encuentro físicamente".

Un triste cumpleaños

Hace unos días fue el cumpleaños de Gerardo González, novio de YosStop, así que la youtuber se dio el tiempo de escribirle un emotivo mensaje de amor y se encargó que le hicieran llegar un regalo.

En el mensaje, Yoseline recuerda que conoció a Gerardo cuando tenía 13 años, y que nunca imaginó que casi 20 años después estaría a su lado viviendo uno de sus momentos más importantes.

Y aunque aún es incierta la situación legal de YosStop, ella le promete que pronto estarán juntos para que nada ni nadie los separe.

"Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida y lamentablemente no puedo estar con él. Lo conocí a los 13 años y jamás imaginé que casi 20 años después estaría en mi vida en uno de los momentos más importantes a mi lado. Aunque hoy físicamente no pueda estar con él, lo estoy en corazón y en pensamiento. Hoy celebro que hace 36 años nació el hombre que más he amado en mi vida, hoy agradezco tu existencia, hoy agradezco haberte conocido, hoy agradezco todos los momentos a tu lado, hoy los valoro más que a todo el oro o dinero del mundo. Gerito, te amo y aunque no es un cumpleaños feliz o divertido, es un cumpleaños lleno de amor, pronto te festejaré quedándome todo el tiempo a tu lado sin que nada ni nadie nos pueda separar. Te amo infinitamente, porque mi amor por ti no tiene límites y cada día crece más".

