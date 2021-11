Gustavo Eimbcke: La modernidad de la crítica culinaria

Durante los complicados tiempos que ha vivido la sociedad en los últimos dos años por la pandemia, miles de personas han encontrado en ella la oportunidad de trabajar en sus sueños y comenzar a abrirse camino en lo que antes creían complicado.

Emprendedores, comediantes y demás, han sido los talentos que han surgido a raíz de la “nueva normalidad”. Uno de ellos es Gustavo Eimbcke, un joven que con sólo 18 años de edad, ya sabe que quiere dedicar su vida a la crítica culinaria, ya sea escrita o en videos, como lo ha estado haciendo a través de la recién plataforma de videos, TikTok.

Encontrando en la modernidad su propio camino para incursionar en esta profesión, Gustavo se ha convertido en uno de los “tiktokers” más vistos en la región, pues sus originales videos en diferentes restaurantes de la Comarca Lagunera lo han posicionado en el medio, siendo ya invitado a muchos de ellos para compartir su crítica personal.

Su cuenta en la red, conocida como Gusteau.mx ya supera los 100 mil likes, el medio millón de reproducciones y los cerca de 15 mil seguidores, en su mayoría laguneros que desconocían de la gran gastronomía que nuestra región tiene para ofrecer, desde un bajo costo, hasta la gastronomía de autor, misma que ha tomado fuerza en los últimos meses.

Gustavo toma como referente en este rubro al mexicano Marco Bateta, quien cuenta con su propio blog web con las mejores críticas internacionales, recomendaciones y destinos.

Desde las mesas de Yasuko, uno de los restaurantes más destacados a nivel local por su cocina gourmet japonesa, Gusteau.mx charla sobre sus aspiraciones a futuro y lo que le llevó a ser un “crítico culinario en tiempos modernos”.

¿Quién está detrás de Gustou.mx?

Yo, Gustavo, tengo 18 años, soy estudiante de Administración de Empresas en la Ibero y siempre me ha gustado la comida, así que decidí meterme a este mundo de la crítica gastronómica.

¿Cómo empezó la cuenta en TikTok?

Fue a inicios de este año cuando vi que la gente crecía más rápido en esta red social, yo tenía un Instagram, pero no le ponía tanta atención, así que decido abrir TikTok y hacer videos más divertidos.

¿Sabías que ibas a superar los 13 mil seguidores en tan poco tiempo?

Sí sabía que me verían más, sin embargo, no de esta manera, así de rápido. Recuerdo que con uno de mis videos subí más de 2 mil seguidores en un día, fue con el video de los Lonches del Payo.

¿Tienes aspiraciones en la cocina o estás más inclinado a lo que ya estás haciendo?

Me encanta cocinar, pero yo lo veo más como un hobby, profesionalmente me inclino más a ser un crítico gastronómico de alta categoría, probar la comida y no hacerla.

En este punto de tu incursión en las redes, ¿ya te buscan los restaurantes?

Sí, ya me buscan por DM en mi cuenta de Instagram y me invitan para probar sus alimentos y bebidas. Ya tengo una agenda de cuáles restaurantes tengo que visitar y hacer mis videos desde ahí.

Además de hacer tu trabajo, estás dando a conocer la Comarca Lagunera en cuanto a gastronomía, ¿qué sientes al ser voz de todo lo interesante que hay aquí?

Me ha gustado mucho, siento muy padre dar a conocer mi Torreón, aunque soy de la Ciudad de México, yo ya me siento de aquí totalmente. Me ha enamorado la ciudad, pero espero mi futuro en la profesión poder desarrollarlo desde otras partes del mundo o desde la CDMX.

A pesar de ser de la Ciudad de México, ¿te sientes orgullosamente lagunero?

Sí, amo Torreón, yo nací y viví en la Ciudad de México hasta los 8 años y después me vine a vivir acá por trabajo de mi papá. Toda mi familia es de Torreón, así que me considero 100 por ciento lagunero.

A nivel nacional, ¿tienes algún restaurante que quieras visitar y hacer tu crítica?

Sí, claro. Quiero ir a Pujol en la Ciudad de México con el chef Enrique Olvera, ese claro que lo quiero conocer, todos los de Masaric, los de Polanco, todos esos son muy buenos, como el “Animal” que el dueño es de aquí de Torreón.

En cuanto a cocina, ¿quién es hasta el momento tu chef favorito?

Me gusta mucho uno que se llama Thomas Keller, quien tiene muchos restaurantes en el mundo y claro, Gordon Ramsey, pues crecí con sus programas y con todo su contenido. En realidad me gustan bastantes chefs, pero ellos dos son los que más destacan.

¿Cómo te ves en un futuro?

Mi sueño sería trabajar en este ámbito, hay un crítico gastronómico mexicano muy reconocido que se llama Marco Beteta, viaja por todo el mundo escribiendo sobre restaurantes, me encantaría poder hacer lo que él hace y también, ¿por qué no?, poner algún restaurante de cualquier gastronomía, pero mi principal objetivo es seguir escribiendo sobre la gastronomía.

¿Por qué la gente debería seguir a Gousteau.mx?

Simplemente porque no hay ninguna otra página que haga esto en Torreón, y para dar a conocer la región no nada más con gente de aquí, sino gente que viene de vacaciones o a algún otro tipo de cosas. Yo les diré a dónde ir y espero en un futuro hacerlo también desde distintas partes del mundo.