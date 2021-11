Los Dos Carnales ponen en alto a la Comarca Lagunera al ganar su primer Grammy 

Finalmente, llegaron los premios más importantes en la industria de la música latina, los Latin Grammy donde se galardonó a lo mejor de la música del año en curso.

LAGUNEROS DESTACAN

Los Dos Carnales pusieron a la Comarca Lagunera en alto por su galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Norteña, la cual compartieron en empate con Palomo.

Ambos artistas subieron al escenario para recibir el premio, mostrándose contentos y orgullosos de lo que consiguieron gracias al apoyo de su equipo y su gran base de fans.

"Un excelente equipo y una gran familia que hoy hizo posible llegar a los Latin Grammy, gracias a todos por su apoyo mi gente", escribieron en Instagram para agradecer a todos los involucrados en este gran proyecto que ya llegó a tierras internacionales.

LOS LATIN GRAMMY NO DEFRAUDARON

La noche comenzó con una candente presentación de Gloria Stefan acompañada de diversos artistas, como Anita, destacada cantante brasileña.

La Academia Latina de la Grabación este año, regresó al formato presencial desde Las Vegas, Nevada después de dos años de pandemia y una ceremonia completamente virtual.

La noche del miércoles, la Academia Latina realizó un evento previo a la premiación, en la que destacó a varias leyendas de la música hispana y latina en presentaciones especiales y homenajes. Rubén Blades fue el protagonista de uno de ellos, ya que se le realizó un especial tributo honorífico como Persona del Año.

Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera fueron los encargados de la conducción de la gran noche en la que hubo presencia lagunera. Grupo Vilax y Los Dos Carnales fueron protagonistas en nominaciones en dos relevantes categorías.

Juan Luis Guerra fue de los primeros premiados de la noche por la categoría Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional.

Ricardo Montaner, quien también fue premiado, presentó orgulloso a su yerno Camilo, quien destacó como el primer gran ganador de la noche con cuatro categorías, Mejor canción pop, Mejor fusión/interpretación urbana, Mejor canción tropical y Mejor Álbum Pop Vocal, superando a Danna Paola, quien era la única mujer nominada en ese rubro.

TRIBUTO A ARMANDO MANZANERO

Carlos Rivera y la cantante venezolana, Nella ofrecieron un emotivo tributo a Armando Manzanero, quien falleció el pasado 28 de diciembre del 2020.

Con una interpretación de "Esta tarde vi llover", y "Todavía", ambos artistas llenaron de romanticismo el ambiente.

GALARDONADOS

Otros de los ganadores de la noche fueron Bad Bunny, Rauw Alejandro, Vicentico, Rubén Blades, Mon Laferte, Vicente Fernández, Grupo Firme, Christian Nodal, entre otros.

Sin duda una noche de grandes sorpresas que no defraudaron a los seguidores de la música latina, y mucho menos a los laguneros, pues ya podemos decir que orgullosamente tenemos a ganadores del Latin Grammy en nuestra región.

Vilax no gana el Grammy, pero sí un gran reconocimiento

Los integrantes de Vilax no lograron llevarse el Grammy en la terna de Mejor álbum de música tejana por su material Un beso es suficiente, sin embargo, el hecho de haber estado nominados ya ha sido un triunfo para ellos.

Los laguneros fueron derrotados por El Plan y su disco Pa' la pista y pa'l pisto, Vol. 2. En la terna también figuraron Ram Herrera, La Fiebre y Sólido por Back on Track, Histórico e Incomparable, respectivamente.

Alejandra Romo, vocalista de Vilax, dijo desde Las Vegas a El Siglo de Torreón que no ganaron el gramófono, pero sí obtuvieron un gran reconocimiento que sin duda cambió su vida y la de sus compañeros Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García.

"Llegamos con muchos sueños y esperanzas a Las Vegas, sabíamos que la balanza podía inclinarse hacia nosotros o no; nuestro nombre no figuró entre los ganadores, sin embargo, la verdad es que no perdimos pues ganamos muchas cosas con el hecho de la nominación".

"Dimos bastantes entrevistas en muchos medios y conocimos muchas personas de la música que admirábamos. Ahora, tenemos una gran responsabilidad…comprometernos mucho más en todo lo que hagamos y seguir llevando el nombre de la Comarca Lagunera por todos lados", comentó.