Arremete Gustavo Adolfo Infante contra Yalitza Aparicio

"¿Dónde está la actuación?", cuestiona Gustavo Adolfo Infante, acerca de Yalitza Aparicio quien forma parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

El tema salió a relucir en el programa De primera mano luego de que se informara que la lagunera Carmen Salinas también integra dicho gremio.

Infante opinó que Aparicio no debería estar incluida en ese sindicato ya que no la considera una actriz, en relación a los demás miembros.

El presentador generó polémica al expresar que lo único que realizó Yalitza en la laureada cinta, Roma, fue trapear.

"¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: 'Trapea aquí' ¿Dónde está la actuación?".

Los compañeros de Gustavo en De primera mano, Mónica Noguera y Lalo Carrillo defendieron a la oaxaqueña, pero el periodista insistió en que ésta se encuentra sobrevalorada. Manifestó además que la cinta le pareció aburrida.

"Ustedes me podrán decir que lloraba natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no la van a quitar, y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero es aburridísima Roma", externó tajante.

Gustavo Adolfo subrayó que es admirable la historia de superación de Yalitza. Sin embargo, destacó que no es una actriz capacitada y refrendó que la cinta le causó sueño, a pesar de que intentó verla en dos ocasiones.

Como se recordara, Aparicio fue nominada a Mejor actriz por su trabajo en Roma, en las ternas de los Oscar de 2019.