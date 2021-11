Analizan apertura de tienditas en escuelas de La Laguna de Durango

La Subsecretaría de Educación en la región Laguna analiza la posibilidad de la reapertura de las tienditas dentro de los planteles educativos, donde cada uno deberá presentar previamente un protocolo sanitario de actuación.

El titular de la Subsecretaría de Educación, Cuitláhuac Valdés, explicó que la puesta en marcha de las tienditas dependerá de la matrícula con la que cuente cada escuela.

"No pueden estar aperturadas así como tal, dependiendo la matrícula obviamente, y en algunos casos se pudiera trabajar bajo el esquema, a lo mejor de tres o cuatro opciones de platillos para que se entreguen directamente a los alumnos como tenemos recreos escalonados, se entreguen a los alumnos y no se abran las tienditas para que no haya aglomeración en ellas", explicó el funcionario.

Desde el regreso a clases presenciales, las tienditas se mantienen cerradas como parte de las acciones para evitar los contagios de COVID-19.

Valdés Gutiérrez explicó que de forma previa, cada plantel deberá hacer entrega de su protocolo de atención, el cual será analizado tanto por parte de la Secretaría de Educación como por la Secretaría de Salud en el estado.

En los casos donde exista una incidencia de casos positivos a COVID- 19 no será posible la apertura de las llamadas tienditas en las escuelas.