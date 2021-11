Buscará candidatura a alcaldía de GP

El exsubsecretario de Gobierno en la región Laguna, Manuel Ramos Carrillo, quien contendió en el pasado proceso electoral como candidato por la alianza PAN, PRI y PRD a una diputación local, anunció que buscará la candidatura ahora por la alcaldía de Gómez Palacio, sin embargo aún no ha definido por cuál partido participará, al aclarar que no milita con ninguno; no descartó la vía independiente.

El también empresario dijo que tras reunirse con organizaciones civiles, líderes de opinión y sociedad en general, decidió participar en la contienda del próximo 5 de junio, en el que además de renovarse las 39 alcaldías se renovará la gubernatura de Durango. Aseguró que ha recibido invitaciones de otros partidos, las cuales se analizan al considerar que aún hay tiempo incluso de no descartar la vía independiente. Ramos reconoció que la gente ya no cree en los partidos, "la credibilidad en los partidos en los políticos ya no les creen entonces es una situación". Aunque en la pasada contienda no obtuvo los resultados esperados, comentó que para ser una persona sin militancia y prácticamente desconocido, destacó los 14 mil votos que obtuvo como candidato a diputado local. "Nada como la victoria pero de las derrotas se aprenden y vamos a ver de derrotas a derrotas, 14 mil votos sin militancia partidista, en una primera elección a Manuel Ramos nadie lo conocía, imagínense que me conociera", recalcó.