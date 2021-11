Mujer Luna Bella acusa a su padre de abusar de ella cuando tenía 7 años

La actriz porno, Mujer Luna Bella, denunció que su padre la violó desde que tenía 7 años.

A través de un video en YouTube, en donde la influencer tiene su canal, confesó que su padre abusaba sexualmente de ella y la amenazaba con matar a su madre.

Recuerdo una noche… estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. dije ‘no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar’”, reveló.

Mujer Luna Bella, cuyo nombre es Verónica Meléndez, comenzó como bailarina de table dance "para ayudar a su familia", como reveló en el video que tituló "Mi verdad".

Meléndez contó que los abusos no sólo fueron físicos, sino que ahora despojó a su familia de su casa para vivir con su nueva pareja. Luna Bella dijo en el video que acudió a denunciar penalmente, pero las autoridades le advirtieron que el proceso judicial sería largo.

La pornstar contó que el video lo hizo para ayudar a dos niñas, hijas de la nueva pareja de su padre.“¿Por qué hago este video? Porque quiero decir mi verdad... porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia”, reveló.

Además, la actriz de películas XXX descubrió recientemente que su violador no es su padre, sino su padrastro.

¿Quién es Mujer Luna Bella?

Verónica Meléndez es originaria de Nuevo León, en donde se volvió bailarina exótica. Pero su fama vino en el 2012, cuando realizó un baile erótico en el Metro de Monterrey y el video se viralizó.

En el table dance, Mujer Luna Bella hacía shows de sexo en vivo, en los que era la estrella principal. Sin embargo, en el 2016 reveló que fue violada por 20 hombres en uno de esos eventos, por lo que aseguró que se alejaría de ese ambiente para volverse cristiana.

Meses después, Mujer Luna Bella regresó a los videos para adultos. En el 2018, Pornhub reveló que Mujer Luna Bella es la más buscada en México, por encima de Mia Khalifa, quien también denunció abusos sexuales en su carrera en el porno.

Mia Khalifa fue actriz porno por un breve periodo a fines de 2014.

Ganó fama mundial cuando apareció en un video de contenido sexual portando un hiyab islámico (el pañuelo usado por algunas mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza) que causó gran controversia e hizo que recibiera amenazas de simpatizantes del autodenominado Estado Islámico (EI).

Nacida en Líbano, pero críada en Estados Unidos, Khalifa confesó que sufrió de abuso emocional y psicológico cuando trabajó en la industria del cine para adultos.