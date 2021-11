Duelo y La Firma se reencontrarán con laguneros

El palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio se encuentra listo para volver a abrir sus puertas el día de mañana.

Este viernes, El Duelo y La Firma volverán a unir sus fuerzas para deleitar al público de la Comarca Lagunera.

Ambas agrupaciones harán un recorrido de sus respectivos éxitos en el redondel del lugar.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Óscar Iván Treviño, lider de El Duelo comentó que está tan agradecido con los laguneros por el apoyo que le han dado al grupo desde 2001, que no duda en decir: “Le dedico mi carrera a La Laguna”.

El cantante no tiene más que halagos para la Comarca, ¿y cómo no?, si cada que los artistas vienen logran “sold out” y con seguridad hoy no será la excepción.

Por otro lado, el artista dijo que su reciente material discográfico, Eres vida, el cual salió en octubre de 2020, les ha dado múltiples satisfacciones.

“Ya era justo que saliera el álbum, ya que lo comenzamos a trabajar en 2016, el cual generó muchos sencillos, como Si volviste a mí y Tú. Ha sido muy padre la respuesta del público, así como salió el disco ya estamos armando una próxima placa, vienen cosas muy padres”. Dentro de dicha producción figura el tema Un hombre con suerte, el cual, en palabras de Óscar Iván, detalla cómo es que se siente él en su vida personal.

En cuanto a La Firma, de igual manera en una pasada charla con El Siglo de Torreón sus integrantes comentaron que ya estaban pensando en rentar una casa en La Laguna ya que vienen bastante.