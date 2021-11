¿Los recuerdas?, así se ven en la actualidad estos 'galanes' de Disney Channel

Para quienes vivieron su infancia y adolescencia en los primeros años de los 2000, crecer viendo Disney Channel marcó las tardes después de la escuela, grandes estrellas de la música y el cine surgieron de todas las series y películas que pasaban en el canal, Miley Cyrus, Zac Efron, Selena Gomez, Jonas Brothers, son tan solo algunos de los nombres más famosos, sin embargo, hay otros a quienes se les perdió la pista un poco pero siguen trabajando.

Estos son los "galanes" que conquistaron las adolescencias, algunos continúan actuando en grandes proyectos televisivos y de cine, otros están detrás de cámara, y algunos se retiraron del medio. Lo que no queda duda es que mientras estuvieron en Disney fueron grandes estrellas que deslumbraban la pantalla.

CORBIN BLEU

El actor y cantante Corbin Bleu era una de las grandes estrellas del canal, protagonista de "High School Musical" junto a Zac Efron y Vanessa Hudgens. Formó parte de proyectos como "Hannah Montana" y "Jump In". En la actualidad sigue actuando con pequeñas apariciones en series de televisión como "Chicago" y "Dynasty". Se ha desempeñado principalmente como actor de teatro. Lanzó dos álbumes musicales: "Another Side" (2007) y Speed ​​of Light (2009). En la actualidad tiene 32 años.

CLAYTON SNYDER

Clayton Snyder es un actor estadounidense reconocido por su papel de Ethan Craft en la serie Lizzie McGuire (2001-2004) ( y su adaptación para el cine "Lizzie McGuire:estrella pop" (2003). Desde entonces se graduó de la universidad y ha seguido actuando en proyectos de bajo presupuesto e independientes, además de que se ha dedicado al teatro. Está casado con Allegra Edwards desde hace un año. En la actualidad tiene 34 años.

DAVID HENRIE

David Henrie es un actor y director estadounidense, es reconocido principalmente por interpretar al hijo de Ted Mosby en How I Met Your Mother, pero su papel más memorable es en Disney Channel, en donde era Justin Russo, el hermano mayor de Alex Russo (Selena Gomez) en Hechiceros de Waverly Place. Ha seguido actuando en el cine en producciones como: "Walt Before Mickey", "Little Boy" y "Cardboard Boxer". En 2020 hizo su debut como director con la cinta para adolescentes "This Is the Year", en donde Selena Gomez trabaja como productora ejecutiva. Hoy en día tiene 32 años.

STERLING KNIGHT

Sterling Knight hizo su primera aparición en Disney Channel en 2007 en la serie Hannah Montana, coprotagonizó la comedia "Sunny with a chance" (2009-2011) junto a Demi Lovato y la fue protagonista del show de skerches "So Random". Uno de sus papeles más recordados es en la cinta "Starstruck: mi novio es una superestrella", en donde además grabó el soundtrack con los temas "Hero" y "StarStruck". Desde 2017 no ha aparecido en ninguna producción, aunque sigue vigente en redes sociales generando contenido para sus seguidores.

