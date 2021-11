La presente administración municipal de Torreón realizará con el próximo gobierno un análisis detallado respecto a la situación del periférico Raúl López Sánchez, esto ante los constantes y fatales accidentes de tránsito que se presentan en esa rúa.

Así lo confirmó este jueves el alcalde Jorge Zermeño, quien dijo que para que no se presenten percances se deben de analizar varios factores y que no siempre dependen de las propias autoridades, señaló como primer lugar el exceso de velocidad de parte de las unidades que ahí circulan, así como la falta de salidas o rutas alternas, además de que existe el factor de cultura al volante en el que deben de colaborar los ciudadanos y ciudadanas, esto al margen de quien se encuentre a cargo del gobierno local.

“Voy a ver si todavía nos alcanza (realizar modificaciones) o si no lo platicaré con el alcalde electo, al periférico le hacen falta salidas, le hacen falta vías alternas, no las tiene, tenemos que insistir en disminuir velocidades, pero pues créanme que no es un tema solamente de la autoridad municipal, la gente que circula y que cruza Torreón para ir a Ciudad Juárez, para ir a Monterrey y que viene por carretera, piensa que sigue por la carretera, entonces a veces los tráileres, los camiones pesados siguen circulando muy fuerte, los automovilistas también”.

TAMBIÉN LEE: Periférico de Torreón acapara accidentes viales

En ese sentido, anticipó que se planteará al próximo gobierno municipal que encabezará Román Cepeda, de que existan campañas permanentes entre la ciudadanía que tiene un vehículo en su poder, de forma que no se excedan los límites de velocidad y que sin excepción se acate el Reglamento de Movilidad, señaló que atendiendo esa norma se podrían evitar muertes y lesiones entre quienes circulan a diario por esa rúa.

Señaló que, en lo que concluye su administración, revisarán si pueden ordenar alguna modificación en la estructura vial del periférico, esto al mismo tiempo que se refuerce la vigilancia de parte de la Dirección de Tránsito, y mediante los operativos contra el exceso de velocidad que ya se ejecutan desde hace varios meses.

VER MÁS: Tráiler se impacta y vuelca en periférico de Torreón

“Tiene que haber una campaña permanente, que entendamos que el periférico y las vías rápidas como es la Torreón-San Pedro, la carretera a Mieleras, no son carreteras, son vialidades, son bulevares y tenemos que disminuir velocidad por el bien nuestro y de los demás. Voy a tratar de ver qué más podemos hacer de aquí a que termine”, adelantó Zermeño Infante.

En el tema del periférico, El Siglo de Torreón publicó este mismo jueves que el 53.9 por ciento de los accidentes ocurridos en los 63 cruceros más peligrosos ocurren precisamente en algún punto del periférico, esto desde carretera Torreón-Matamoros y hasta el entronque con Gómez Palacio, entre los principales causales de percances el Tribunal de Justicia Municipal detalla que son en primer lugar el exceso de velocidad y también la falta de precaución, en ese último rubro se engloban el usar el teléfono celular y no respetar la distancia entre vehículos.