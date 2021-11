La curiosa historia de Brave Girls, el grupo que conoció el éxito cuando estaba por separarse

Aunque muchos digan que la suerte no existe, para el grupo surcoreano Brave Girls un golpe de ésta fue lo cambió su destino en la industria musical, llegando al primer lugar de las listas musicales y estando al nivel de girlbands de fama internacional como BLACKPINK y TWICE.

Fue el 1 de marzo de 2021 cuando ocurrió el milagro con una canción que habían lanzado hace cuatro años, terminó colocándose en los primeros lugares de los charts, destronando a IU o incluso BTS.

La agrupación fue formada por Kang Dong-chul, mejor conocido como Brave Brothers, uno de los mayores productores de Corea del Sur, creador de éxitos de bandas legendarias como After School, Sistar, Rania y 4Minute. En 2011 decide lanzar bajo su propio sello discográfico Brave Entertainment a un grupo musical conformado por chicas, Brave Girls.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 브레이브걸스 (Brave Girls) (@bravegirls.official)

EL DEBUT, EL FRACASO Y CAMBIOS DE ALINEACIÓN

El conjunto musical hizo su debut con el sencillo Do You Know It, el cual no obtuvo el éxito esperado llegando solamente al puesto 19 del Gaon Chart Digital de Corea del Sur. Lanzaron dos álbumes más y tres sencillos más hasta 2014, pero ninguno de sus producciones consiguió triunfar con el público en general.

El grupo entró en un descanso temporal indefinido perdiendo a tres de sus cinco miembros: Eunyoung, Seo-a y Yejin. Quedando solamente Hyeran y Hayun, todo parecía indicar que el grupo llegaría a su fin.

En 2016 se anunció el regreso del grupo con siete integrantes, en donde no consiguieron destacar, quedando sin cosechar ningún éxito Yoojin y Hyeran terminaron por abandonar al grupo.

A pesar del fracaso del grupo,Brave Entertainment no perdió las esperanzas. En 2017 el grupo regresó con cinco integrantes con el tema “Rollin”. Una canción energética, sexy y con una coreografía original en sillas. El tema sin embargó tuvo un desempeño insignificante.

Durante los siguientes cuatro años el grupo, trató de destacar sin éxito, en 2020 regresaron con solo cuatro miembros ya que Hayun se retiró también. Minyoung, Yujeong, Eunji y Yuna retomaron su carrera con el tema “We Ride”, una canción que se sumó a la lista de fracasos del grupo. Hasta este punto las integrantes ya tenían la edad en la que se considera una idol debe retirarse. Ya que todas estaban cerca de cumplir 30 años.

Las integrantes sabían que al grupo no le quedaba mucho más tiempo juntos, ya que a pesar de que ya tenían casi 10 años en el mercado, nunca habían conseguido despuntar.

EL ÉXITO LLEGÓ

En febrero de 2021 se hizo viral un video en Youtube de Brave Girls interpretando “Rollin” para los militares que se encontraban haciendo su servicio. La canción se convirtió un éxito interno entre los que se encontraban en el ejército de Corea del Sur.

Gracias a que se hizo viral, el grupo retomó la promoción de una canción que ya habían lanzado hace cuatro años. Como resultado el 12 de marzo “Rollin” consiguió su primera posición perfecta, colocando el tema número uno en todas las listas de popularidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 브레이브걸스 (Brave Girls) (@bravegirls.official)

Fue así que 10 años después de su debut Brave Girls consiguió finalmente ser reconocida en Corea, gracias a una canción que tenía cuatro años de haber sido lanzada. Estando al nivel de los grupos más grandes del Kpop como aespa y Red Velvet.