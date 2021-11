‘Trapear no es actuar’; Gustavo Adolfo Infante llama sobrevalorada a Yalitza Aparicio

El conductor Gustavo Adolfo Infante criticó la labor de Yalitza Aparicio en su aparición en la reconocida cinta Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, estrenada en 2018.

Durante la emisión del programa De Primera Mano, los colaboradores del periodista de espectáculos hablaban sobre la afiliación de Carmen Salinas al Sindicato de Actores de Estados Unidos, cuyos integrantes podrán votar para determinar a los ganadores del premio Oscar, y al cual también pertenece la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

Sin embargo, Infante consideró que Aparicio no tiene suficiente currículum para pertenecer a la unión de actores de EUA, ya que considera que no interpretó a un personaje en la película de Cuarón.

“Y Yalitza, yo preguntaré, ¿qué méritos tiene para tener esa afiliación? (...) No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, mencionó el comunicador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

El presentador fue replicado por sus compañeros de emisión, quienes defendieron la labor de Aparicio, además que fue dirigida por el reconocido cineasta mexicano.

A pesar de ello, Gustavo Adolfo Infante no cambió su opinión e incluso agregó que la actriz está sobrevalorada. Manifestó que la cinta le pareció aburrida.

“Ustedes me podrán decir que lloraba natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no la van a quitar, y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero (es) aburridísima Roma”, sentenció.

El comentarista de espectáculos resaltó que es venerable la historia de superación de Yalitza, la cual debe dar orgullo. Sin embargo, reiteró que no es una actriz capacitada y refrendó que la cinta le causó sueño, a pesar de que intentó verla en dos ocasiones.

“Los indígenas necesitan una voz, un apoyo y una imagen como Yalitza Aparicio, pero dije que la señora no actúa (...) La película Roma me parece un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí. El clímax en Roma es cuando metía el carro a la cochera”, recalcó Infante.

Después de Roma, Yalitza ha participado en algunos cortometrajes, como Hijas de Brujas, al lado de Dolores Heredia. Además, colaboró en el videoclip del tema Plata ta tá, de la cantante chilena Mon Laferte.

Actualmente se encuentra en la filmación de una cinta titulada Presencias, donde dará vida al personaje de “Paulina”.