Patrulla Fronteriza rescata a niña de 5 años abandonada en el río Bravo

La menor fue abandonada por un 'pollero' junto con otras personas que pretendían cruzar la frontera. Su mamá avisó a las autoridades que la pequeña se había quedado atrapada y rápidamente rescatistas del Grupo Aerobotes atendieron el llamado, encontrando con ella a 10 personas más.

VER MÁS: Niña migrante desaparece en Coahuila después de verse con el pollero

En un video publicado en la cuenta de Twitter de 'Chief Patrol Agent Del Rio Texas', se ve cuando madre e hija de origen venezolano se abrazan. Luego del reencuentro fue revisada por los agentes, pero se encontraba en perfecto estado de salud, al igual que el resto de los migrantes.

Human smugglers are cold and calculated, often separating families for their own convenience or to gain compliance. Agents reunited a young girl with her family after a mother alerted agents that her daughter was left on an island in the Rio Grande. https://t.co/p4VkrHyZnL pic.twitter.com/PId2t8yYDJ