Carmen Salinas podría despertar del coma, pero con secuelas

Aunque el pronóstico es delicado, no es imposible que Carmen Salinas despierte, dijo su nieta Carmen, quien continúa en el hospital junto al sobrino de la actriz, al pendiente de los informes médicos y con la esperanza de que pueda despertar de ese sueño en el que se encuentra.

"Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible", y comentó que por ahora desconocen qué tipos de secuelas podría haber en su caso.

Su abuela se encuentra dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, sigue con reflejos, a veces mueve los labios y lo que sí enfatizaron es que este proceso no está generando ningún tipo de dolor para ella.

"La alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, de pronto hace como chupeteos, eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad de la situación en la que está".

Hasta este momento no se le han realizado nuevos estudios, solamente están a la espera de que Carmelita pudiera despertar.

También dijeron que aunque ellos son católicos, agradecen todas las muestras de cariño y apoyo, sean de la religión o creencias que sean.