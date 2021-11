AMLO y Justin Trudeau concluyen reunión bilateral

ElBarto1

Hoy, 10:30 am

publicado por: EL BARTO

Por una ves en su vida no puede ser profesional y dejar de decir hermanos, fraternidad, bienestar, etc etc,,, se esta reuniendo con gente preparada, con estudios, cultura y valores,,, alrato les va a poner apodos como a anaya kanallin.... va a hacer otro mega oso como el de la onu

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 2