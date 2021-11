Movimiento #FreeBritney le salvó la vida a Britney Spears

A pocos días de que la tutela del padre de Britney Spears llegara a su fin después de 13 años, la intérprete finalmente rompió el silencio y compartió un mensaje en sus redes sociales.

"Estoy aquí para responder todas sus preguntas, y una de la que más me hacen es ¿qué voy a hacer ahora que la tutela terminó?, esa es una muy buena pregunta", mencionó en el video.

Agradeció al público por su apoyo y mencionó los 'pequeños' cambios que ha tenido su vida desde que es libre de tomar sus propias decisiones y manejar su 'imperio' que le ha dejado trabajar en el medio del espectáculo durante más de dos décadas.

"He estado en la tutela por 13 años, es mucho tiempo para estar en una situación en la que no quieres estar, pero estoy muy agradecida por cada día, poder tener las llaves de mi carro, poder ser una mujer independiente, poder tener una tarjeta bancaría y ver dinero por primera vez, poderme comprar velas, son las cosas pequeñas que hacen una gran diferencia y estoy agradecida por eso, es lindo, es muy lindo", declaró.

Además, compartió que de ahora en adelante se encargará de trabajar para personas que tienen alguna discapacidad o enfermedad y tienen que depender del sistema gubernamental.

"No estoy aquí para ser víctima, he vivido con víctimas toda mi infancia y es por eso que decidí salir de mi casa, y por eso he trabajado durante 20 años... estoy aquí para ser voz de personas que tienen discapacidades reales y enfermedades, soy una mujer muy fuerte, entonces no puedo imaginar lo que el sistema ha hecho con esas personas, estoy aquí para contar mi historia y hacer un impacto", agregó.

"Y al movimiento #FreeBritney, ustedes chicos son los mejores, de verdad, mi voz fue callada y amenazada por tanto tiempo, no podía hablar ni decir nada y por ustedes, y por estar pendientes de lo que ocurría y compartirlo, dieron conciencia de lo que ocurría, ustedes salvaron mi vida", finalizó.