Presupuesto 2022 preocupa a empresarios de La Laguna

Empresarios ven con preocupación el presupuesto asignado para Coahuila en 2022 por parte del Gobierno federal, al dejar al estado con otro año muy "apretado" en términos económicos.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que persistieron los recortes a economía, universidades, ciencia y tecnología, no existe promoción, incluso bajó el presupuesto de Relaciones Exteriores.

"Lo vemos muy complicado en ese tema el año que entra", dijo. Se refirió a que pusieron un precio de barril del crudo mexicano de 55 dólares y está en 75.54, de modo que serán 20 dólares fuera del presupuesto por cada barril, que quedará para gastos discrecionales. Señaló que de las 1,944 reservas, ninguna pasó, por lo que se mayoriteó completamente.

"No hubo cambios, no hubo apertura al diálogo, no hubo nada, es un presupuesto con mucho gasto social y, habiendo posibilidades de haber metido otros rubros, no lo quisieron hacer", expresó.

González Silva y Jesús de la Garza, presidente de la Canadevi, acudieron como representantes del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) a Ciudad de México para dialogar con los diputados y buscar consensos para mejorar el presupuesto de Coahuila, pero no obtuvieron buenos resultados.