Instalarán 1,750 luminarias led en Lerdo

El alcalde Homero Martínez Cabrera dio a conocer por medio de sus redes sociales el arranque de la campaña para dar atención a las solicitudes de alumbrado público, a través de la dirección de Servicios Públicos, iniciando con la colocación de 1,750 luminarias led.

"He estado revisando cada una de sus peticiones. Hoy me he dado a la tarea de conseguir 1,750 luminarias, que nos permitirá atender cada una de sus demandas. En estos días el personal de Servicios Públicos estará atendiendo cada una de sus colonias, fraccionamientos y ejidos", declaró.

Destacó la importancia de dotar a la población de un alumbrado de calidad y eficiente, con el fin de mantener las zonas del municipio iluminadas para propiciar un ambiente de seguridad y tranquilidad a los habitantes de Lerdo. "Entre más iluminadas tengamos las calles, eso permite que la ciudadanía pueda transitar de manera segura", concluyó.

El director de Servicios Públicos del municipio de Lerdo, Javier Urruticoechea, explicó que se dará inicio a estas acciones en las 53 comunidades y 5 villas, iniciando por los ejidos como La Luz, Los Ángeles, La Goma y Sapioriz, con la labor de cuatro cuadrillas programadas para realizar la instalación de las luminarias led.