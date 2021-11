En medio de rumores de romance, Pete Davidson pasa su cumpleaños con Kim Kardashian

Este martes el comediante Pete Davidson celebró su cumpleaños número 28, y lo hizo acompañado de la estrella del reality Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian de 41 años.

En las redes sociales de Flavor Flav, estrella del reality "Flavor of Love" se pueden ver imágenes tomadas en el festejo del integrante del cast de Saturday Night Live. En ellas se puede ver a Pete junto a Kim Kardashian, Flavor Flav y la madre Kris Jenner. VER MÁS: Kim Kardashian vuelve a salir con Pete Davidson mientras Kanye West dice que sigue siendo su esposa Las fotografías vienen acompañadas de un texto del MC de Public Enemy dedicado a Davidson. "FLAVOR FLAV...celebrando el cumpleaños de mi hijo adoptivo Pete Davidson con las leyendas Kim Kardashian y Kris Jenner". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flavor Flav ⏰ (@flavorflavofficial) VER MÁS: ¿Kim Kardashian y Pete Davidson son pareja?; los captan tomados de las manos Los famosos han sido vistos en diferentes ocasiones acompañados, por lo que han surgido rumores de romance, luego de que la "influencer" anunciara el final de su matrimonio con el rapero Kanye West. Hasta ahora no se ha confirmado que exista un noviazgo entre Pete y Kim, sin embargo, fuentes cercanas a Kim revelaron a E! News que la famosa no está interesada en salir con nadie en este momento. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste