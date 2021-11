Empresarios de La Laguna preocupados por 'mayoriteo' de Morena en Presupuesto para 2022

Empresarios ven con preocupación el presupuesto asignado para Coahuila en 2022 por parte del gobierno federal, al dejar al estado con otro año muy "apretado" en términos económicos.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que persistieron los recortes a Economía, universidades, ciencia y tecnología, no existe promoción, incluso bajó el presupuesto de Relaciones Exteriores.

"Lo vemos muy complicado en ese tema el año que entra", dijo. Se refirió a que pusieron un precio de barril del crudo mexicano de 55 dólares y está en 75.54, de modo que serán 20 dólares fuera del presupuesto por cada barril, que quedará para gastos discrecionales. Señaló que de las 1,944 reservas, ninguna pasó, por lo que se mayoriteó completamente.

"No hubo cambios, no hubo apertura al diálogo, no hubo nada, es un presupuesto con mucho gasto social y, habiendo posibilidades de haber metido otros rubros, no lo quisieron hacer", expresó.

González Silva y Jesús de la Garza, presidente de la Canadevi, acudieron como representantes del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) a la ciudad de México para dialogar con los diputados y buscar consensos para mejorar el presupuesto de Coahuila, pero no obtuvieron buenos resultados.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), recordó que Coahuila es de los estados que más aportan a la Federación, a través de las empresas y trabajadores en sus impuestos, por lo que consideró preocupante que el grupo parlamentario de Morena se cierre a las necesidades que tienen los municipios y las entidades.

"Y no sólo los del PRI, los del PAN, incluso los municipios que ellos mismos gobiernan están ahorita sin presupuesto, hay algunos que no tienen ni para pagar los aguinaldos, entonces, ellos están recurriendo a préstamos directos para poder salir con sus gastos corrientes y esto lo único que está provocando es que todos nuestros gastos corrientes se destinen a las obras de una sola persona, mientras que los municipios se están endeudando para cubrir las necesidades, esto no nos va a llevar a nada bueno", comentó.

Señaló que, de continuar en esa dinámica donde se dejan de atender los servicios básicos de los ciudadanos que pagan sus impuestos, terminará en una dinámica de deudas generales mientras que los recursos se destinarán a las obras de una sola persona, lo que no resulta correcto para México ni beneficiará al país.

Indicó que, pese al interés de los empresarios de dialogar, en este sentido, con los legisladores en el Congreso, no se pudo lograr ningún beneficio para la entidad, pues los diputados de Morena se mantienen en un discurso prefabricado, donde sólo repiten lo que dice el presidente de la República.

"Pero, en la realidad, en las necesidades de la gente, en la parte operativa, dejan mucho que desear, saben comprar votos y el dinero de todos los mexicanos se está utilizando para esto, lo estamos viendo en la escalada de precios y la espiral inflacionaria en la que se están metiendo", dijo.