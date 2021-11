Periférico acapara accidentes viales en cruceros 'riesgosos' de Torreón

ElBarto1

5:03 pm

EL BARTO

Yo digo que uno de los problemas mas grandes del periferico aparte que la gente maneja en exceso de velocidad... es que ya no son suficientes 2 carriles como esta,,, en el periferico de lerdo y gomez palacio no pasan este tipo de accidentes,,, y aqui por tener un periferico con divisiones que no sirven para nada pasan estos accidentes....

