Productor de Los Simpson revela como quiere terminar el programa ¿Adiós Homero?

La serie animada de Los Simpson es uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense, con 33 temporadas y 700 episodios, el programa que ha estado al aire por más de 30 años en algún momento podría terminar, y su "showrunner" Al Jean reveló como le gustaría su contar su final.

En una entrevista con Radio Times, habló sobre el final de la serie, el cual quiere que esté relacionado con el primer episodio que dio vida en 1989, "Simpsons Roasting on an Open Fire".

"Habría un final donde en el último episodio, volvieran al desfile de Navidad del primer episodio, para que toda la serie fuera un bucle continuo", señaló.

"Así es como lo terminaría, si tuviera que hacerlo", añadió.

Aunque no señaló cuando sería el final de este, ya que el programa mantiene su éxito, mucho más desde que llegó a las plataformas de streaming como Disney Plus y Star Plus.

Sobre si habrá más episodios dijo: "Calculé que, si llegamos a los 1000 episodios, serían 12 temporadas más. Estaré muy feliz de estar aquí dentro de 12 temporadas".

Así que todo apunta a que tendremos más de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie y todos los ciudadanos de Springfield.