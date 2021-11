Christian Nodal finalmente revela cuándo se casarían él y Belinda

Varios meses después de anunciar su compromiso con Belinda, Christian Nodal por fin destapó cuándo tienen pensado casarse.

Fue en entrevista con “El Gordo y La Flaca” que el intérprete de “Botella tras botella” habló de los planes que tiene con su prometida, con quien dijo, espera llegar al altar este mismo año 2021.

“La boda espiritual sí es para el próximo año y esperamos este año poder casarnos bien”, precisó.

El cantante señaló que lejos de lo que la gente se imagina, su boda será algo íntimo y familiar, mientras que sobre sus planes de tener hijos, se imagina una vida con cuatro niños.

“Va a ser algo muy bonito. Solo pienso en cumplirle el sueño a ella porque las mujeres son diferentes”, adelantó sobre su boda. “Ella quiere tres, yo quiero cuatro hijos”, indicó sobre su futura familia.

Además de sus planes de boda, Christian Nodal habló como nunca antes de su noviazgo con Belinda, destapando, por primera vez, cómo fue que inició su romance.

“Estábamos juntos dando un programa de televisión y siempre que la miraba a mí me daba pánico escénico, como cuando me subí por primera vez a un escenario; quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo con ella. No me había pasado con ninguna mujer porque ella impone demasiado”, contó.

Christian Nodal aseguró que la personalidad de su novia lo cautivó desde el primer instante, por lo que en una reunión que hizo, se propuso robarle un beso.

“Fuimos a ensayar a mi casa y dije: ‘Es ahora o nunca’, y le mencioné: ‘No, tú no te vas a ir sin que te bese’, ella respondió´: ‘No, no, no’ y le dije: ‘sí, sí, sí´’. Y a partir de ahí todo ha sido súper bonito, romántico, le compuse una canción y se la canté esa misma noche”, reveló.

Mientras que más adelante describió como una bendición haber encontrado a Belinda en su camino, a quien, incluso, ya admiraba desde que la veía en las telenovelas.

“Empezamos a conocernos, a salir. Ha sido una bendición, yo creo que la bendición más grande que me ha tocado hasta el día de hoy (...) Yo me di cuenta (que la amaba) desde que pasó lo del beso, yo dije ‘de aquí soy’ porque encontré a una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos en muchas cosas que sé que son difícil de encajar en varias cosas de la vida como buenas y malas”, sentenció el cantante.