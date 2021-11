Captan a Edson Álvarez lanzado insultos contra jugadores de Canadá 

Edson Álvarez dejó en evidencia su enojo contra los jugadores del selectivo de Canadá luego de la derrota del Tricolor sufrida anoche en el clima helado de la ciudad de Edmonton.

El defensa fue captado por las cámaras de televisión mientras, desde la banda, se pone de pie y lanza algunos insultos para el rival, pero en inglés. Sin embargo, muchos pudieron leer sus labios en la frase final, donde era evidente su molestia.

Tras salir de cambio, Edson Álvarez en la banca durante el Canadá 2-1 México en las Eliminatorias Mundialistas 2022 de CONCACAF, dijo las groserías ''chingas a tu puta madre'' a uno de los jugadores canadienses que efectuaron burlas y hacían tiempo. El partido acabo en bronca. pic.twitter.com/VEFlZMA0Ze — Zona Deportes MX (@ZonaDeportesMX4) November 17, 2021

“Primero me gustó mucho porque empezó a hablar en inglés, pero luego ya dijo, esta ya no me la sé en inglés, ahí te va en castellano”, narró Luis García en TV Azteca cuando la imagen de Álvarez apareció en la pantalla.

VER MÁS: Revela Oswaldo Sánchez que Memo Ochoa no le habla desde el partido de México en el TSM

“El Machín” no fue el único en mostrar frustración por perder el partido correspondiente a la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, pues se armó una pequeña disputa campal que no pasó a mayores al término del encuentro.