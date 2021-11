Pati Chapoy revela a quién le ofreció su lugar en Ventaneando

Pati Chapoy se subió a la camioneta con el "Escorpión Dorado" y éste, muy a su estilo, la llevó a dar un paseo por la ciudad. Allí, el del "peluche en el estuche" abordó varios temas pero también se gobernó, y aunque bromeó en varias ocasiones con la periodista de espectáculos, los espectadores aplaudieron que le bajara tres rayitas a su tono para mostrar respeto a su invitada, a Pati también se le vio muy abierta y bromista.

"¡El mejor programa del Escorpión! ¿Por qué? Porque a pesar de ser el Escorpión, se comportó muy respetuoso pero a la vez no se limitó a ser él mismo (confuso pero cierto) y porque Pati Chapoy se la rifó y deja en claro lo que es ser una grande en su profesión y área de trabajo. ¡Felicidades a los dos!", opinó un espectador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escorpión Dorado (@goldenescorpion)

A bordo, la creadora de "Ventaneando" habló sobre el supuesto poder que tiene en TV Azteca.

"Soy más poderosa por lo que me callo y no por lo que hablo, hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que la gente ya ni se acuerda".

Cuando el "Escorpión" le preguntó si había visto a alguien meterse cocaína ella respondió que a algunos, pero que no era un asunto que a ella le interesara. Lo que sí le interesó fue hablar de espectáculos y por qué no, también de la Casa de enfrente, Televisa, fue allí cuando comenzaron los conflictos con Alberto Ciurana, quien posteriormente llegaría a trabajar a Azteca; hace unos meses falleció mientras laboraba en esa empresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escorpión Dorado (@goldenescorpion)

Cuando Pati mostraba fragmentos de los programas de la casa de enfrente, Ciurana quiso irse sobre ella legalmente, meterla a la cárcel, sin embargo, ya existía la crestomatía, sólo que a raíz de ella la ley se modificó.

"Lo di a conocer (el uso de la crestomatía), que es diferente, siempre ha existido la ley, que tú puedes utilizar hasta un minuto del video o de la película o de la obra de teatro para hacer un comentario o una crítica periodística, pero también la crestomatía tiene que ver con la crítica que tú puedes hacer de un libro de manera impresa", explicó.

"Cuando sucede que alguien hizo un berrinche terrible en Televisa porque salgo yo con un programa de televisión que era el 'Mundo del espectáculo' y después 'Ventaneando', intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando más tiempo (de la crestomatía), cosa que no era cierto, pero yo ahí siempre he sido muy cuidadosa de los tiempos, yo metía 45 segundos (cuando lo permitido era un minuto). El hoy difunto hizo un berrinche tremendo y decidió meter la caballería de Televisa en contra mía, Alberto Ciurana".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escorpión Dorado (@goldenescorpion)

"Escorpión" interrumpió para decir que si de toda esa época venían los rumores de que se habían corrido o no a Pati, y que actualmente siguen existiendo.

"Mentes malintencionadas que quieren hacer el daño, pero el daño que tú provocas se te revierte", contestó ella.

También aclaró que ella no tiene nada que ver con muchos de los despidos que le han adjudicado.

"El otro día mi marido fue a un festejo del Cruz Azul, 'Platanito' fue el show, no creerás que dijeron que yo corrí a 'Platanito' de Show", comentó.

La amante de la meditación, no se salvó de las bromas del "Escorpión" al respecto, pero sí contó que hace 28 años y con ayuda de Ricardo Salinas, llevó la técnica de meditación al equipo de trabajo de Azteca.

"La meditación tiene como objeto estar en el aquí y en el ahora, la mente nunca descansa, siempre te está enviando pensamientos e información y lo que tienes que hacer tú es dejarlo ir".

Cuando su entrevistador le preguntó si alguna vez Luis Miguel o algún famoso le había echado los perros, ella lo negó, y sobre "El Sol" dijo que hasta podría ser su hijo.

"¿Y cuando entrevistaste a Hernán Cortés?", le dijo bromeando el "Escorpión", desatando las risas de todos.

Entre otros temas que tocaron están el de su hijo, el modelo de trabajo de Azteca y hasta la situación de salud de Carmelita Salinas.

"Nos cuesta mucho trabajo entender que para allá vamos todos", dijo al respecto.

También señaló que ya no le gusta decir quién se va a quedar en su lugar al frente de "Ventaneando" cuando ella ya no esté, pues quien había considerado cambió radicalmente su plan de vida.

"Una vez tomé la decisión de quién se podría quedar, me senté con ella, sí, sí me interesa mucho. (Es) la 'Choco', pero Ximenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", comentó.

Después de su recorrido, El "Escorpión" fue a dejar a Pati a TV Azteca, donde se encontró con Pedrito Sola, quien no lo quiere mucho por ser muy grosero.

"Aquí estamos con el 'Escorpión Dorado', que yo lo conocí cuando no era el 'Escorpión Dorado', cuando era un hombre que era muy decente, educado y simpático", dijo el tío Pedrito, y agregó: "A mí desde cuando me invitó y dije que no, de ninguna manera, jamás".

El programa cerró hablando de fotografías indecentes entre ambos (obvio en tono de broma), y Pedrito salió corriendo cuando el 'Escorpión' le enseñó su "peluche en el estuche".