Agresor de mujeres en lavandería de Torreón queda vinculado a proceso

Esto solo se logro por la presión que se hizo por medio de redes sociales, que quede un solido y claro mensaje a aquellos cab.ron.es que se creen mas que todos y muy hombres que no están por encima de la ley, por actitudes deleznables este ment.ado Rogelio se arruino la vida y la de su familia, mucho éxito para las mujeres afectadas en esta situación!!

cesard

Hoy, 1:12 pm

publicado por: Cesar Rodriguez

Sin duda un ejemplo para aquellos que andan lastimando mujeres . Esperemos que le den un castigo justo y ejemplar aunque si es cierto que las redes sociales ayudaron mucho en esto si no no hubieran echo nada como lo dijo la afectada en un principio que no le hicieron caso en la fiscalía .

