José Ron visita La Laguna para hablar de su labor como baterista

José Ron ha destacado en la televisión y las plataformas, sin embargo, poco a poco ha sacado su lado musical, el cual mostrará en Torreón muy pronto.

El artista visitó el pasado lunes la Comarca Lagunera para anunciar un concierto que ofrecerá junto a su banda de nombre Koktel, en la que él funge como baterista.

"Es una faceta que me encanta. Tengo un gran amor por la música que pocos se imaginaban y esto no es improvisado lo vengo preparando desde hace unos años y yo me he preparado bastante en la batería.

"Estoy emocionado de que Torreón conozca esta parte de mi, que conozca la banda, el show y el repertorio el próximo 26 de noviembre en el Poliforum de la Feria de Torreón, quiero conocer la energía de Torreón, de su público", comentó.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco compartió que su banda ha destacado por presentar covers tanto en inglés como en español.

"Este concierto es especial para nosotros, queríamos llegar a La Laguna con este concierto dinámico integrado por melodías de rock y pop; tenemos fusiones padrísimas, se que se van a divertir", manifestó.

Sobre los inicios de Koktel, José Ron reveló que él es el único miembro original de la agrupación que ya ha dado recitales en otros sitios del país.

"Yo inicié haciendo videos en Youtube. Antes, el grupo era con otros miembros, yo soy el único fundador. Fui conociendo a los recientes integrantes, como Alexa, que es la cantante, luego llegaron Charly y Manu; todos hicimos un click súper padre. Compartimos el amor por la música".

Aunque por ahora se han enfocado en realizar versiones de éxitos del pasado, Ron externó que en futuro ofrecerán también melodías inéditas.

"Hay procesos y etapas. Por ahora estamos disfrutando bastante esta etapa de covers, de tocar un show de esta manera. Queremos más adelante ir incorporando rolas nuevas para luego tocar de todo".

Como todo artista, el actor compartió en la entrevista celebrada en un restaurante de la localidad a quién admira como baterista.

"Crecí admirando siempre a Alex de Maná, además siendo tapatío yo y el también pues le tengo una mayor admiración. Es un extraordinario baterista".

Este año, el jalisciense protagonizó la telenovela La desalmada, que resultó ser un éxito rotundo al registrar un máximo de 5 millones de televidentes durante sus transmisiones, algo que aprovechó para agradecerle al público local su preferencia.

"No hay una fórmula para que un proyecto logre trascender, entonces siempre he dicho que la gente tiene la última palabra, ellos son los que deciden prender la televisión y elegir lo que van a poner. Estoy contento porque se formó un gran equipo liderado por José Alberto Castro", dijo el actor quien encarnó a "Rafael Toscano" en la trama.

El músico dejó entrever que posiblemente el melodrama estelarizado también por Livia Brito cuente con una secuela.

"El final que hicimos dejó abierta la posibilidad de una segunda parte, si se da, yo feliz; pero depende la empresa Televisa. Si ocurre sería para finales de 2022, vamos a ver qué pasa".

Pese a que 2021 ha sido un año de altibajos por la pandemia y otras situaciones, José Ron admitió que a él le ha ido bien en estos tiempos.

"No paro. Me cuesta trabajo estar en paz o en cama, siempre estoy buscando cumplir sueños y hacer lo que me hace feliz y por eso ahora estoy haciendo este proyecto con Koktel".

Ron comentó que pasará las fiestas navideñas en su natal Guadalajara, "voy a ver a toda mi familia, me emocionan esas fechas".