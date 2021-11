El alcalde de Francisco I. Madero responde a manifestantes que 'la ley no se negocia'

"La ley no se negociará y es claro que todo esto tiene tintes políticos", dijo el alcalde Jonathan Ávalos por la manifestación que realizaron habitantes de varias comunidades.

"Ellos venden bebidas en forma clandestina y pretenden que se les deje trabajar y eso es irregular; yo no puedo negociar algo que está chueco", dijo.

El alcalde manifestó que incluso algunos de los quejosos ya no eran comisariados ejidales; no obstante, pretenden que se les permita vender ese tipo de productos, por lo que dijo son ellos quienes están duplicando los negocios, aunque reconoció que en algunos casos sí se les entregó el permito en los Comités de Bienestar para ayudar a la gente.

"La ley es la ley y en el reglamento municipal de alcoholes o la ley estatal no se contempla una cantina ejidal; existen los giros de cantinas, bares, restaurantes bar o expendios. No existe lo que ellos dicen".

Ávalos Rodríguez aseguró que incluso algunos le "mandaron decir que no los moleste en sus cantinas", a lo que advirtió que no cederá, pues repitió que la ley no se negocia.

En cuanto al desabasto de agua, declaró que los pozos que estaban averiados ya están funcionando, por lo que aseguró que se está dotando del vital líquido, por lo que dijo esa denuncia no "tiene por qué ser".

En relación con la contaminación que genera el tiradero municipal de basura, pues los quejosos manifestaron que por la noche se quema basura, el alcalde manifestó que hay interés de dos empresas de reciclaje para que se les entregue la concesión y en el convenio que se haga se pretende hacer que ellos faciliten camiones, por lo que, dijo, en poco tiempo quedará solucionado el problema de contaminación.

"Esto tiene tintes políticos, estaban puros priistas, estaba el de la planta, Toto, también estaba Margarito, el síndico, y él mismo me habló ahorita y me dijo que quería que les dieran los permisos de las cantinas y yo les dije que no, porque no voy a manchar la ley por una situación que no va y me di cuenta de que les estaban dando 150 pesos a los que andaban allí", aseguró el alcalde.