RCARSA

Hoy, 9:00 am

publicado por: Rafael Carreon

Vuelvo a repetirlo, que mejor campaña que ver lo que han hecho en un puesto publico, no es necesario armar un show en el cual solo van por las fotos, es una verdadera burla no lo digo solo por ella también los demás que vayan a contender por los diferentes partidos, no se cansan de sangrar al pueblo.

