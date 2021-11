Víctimas de accidentes viales suben en Torreón

Mientras que en los últimos años se registraron de 17 a 19 víctimas fatales en accidentes viales en Torreón, en 2021 se estima que la cifra se duplicaría.

El director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Zamudio, dijo que se mantienen dentro de promedio en términos de los accidentes viales que se han presentado en la ciudad, sin embargo, destacó que se ha registrado el doble de heridos y se ha duplicado el número de personas fallecidas.

"Vamos a cerrar el 2021 con el doble de personas fallecidas, es un número en el que tenemos que poner mucha atención, análisis, el ver por qué", expresó, "en octubre llevábamos 29, en noviembre ya aumentó, contra 17, 18, 19 que teníamos de años anteriores, entonces, es una cifra muy grande y preocupante, debemos tener mucho cuidado", declaró.

Consideró que una cuestión es que se dispare en un 10 por ciento el índice de accidentes automovilísticos, lo que puede ser porque se han incrementado los eventos sociales y deportivos en la ciudad, mientras que el año pasado la pandemia mantuvo los indicadores bajos debido al confinamiento. "Pero que se te incremente el doble las personas que fallezcan por accidentes viales es algo muy preocupante", dijo.

COORDINACIÓN CON EMPRESARIOS

El funcionario municipal tuvo una comparecencia ante el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP). Opinó que los empresarios han sido muy proactivos en sus propuestas para mejorar la vialidad en Torreón y han estado al pendiente del tema, por lo que han dado pie a abrir y levantar "el polvo" de las problemáticas que existen dentro de la corporación.

Indicó que se han abordado tres temas importantes: lo correspondiente a la alcoholemia, se colocarán lonas en bares y antros para concientizar a los asistentes de no manejar si consumen bebidas embriagantes; otra sería la creación de una campaña relativa a no conducir con distractores como el teléfono móvil, que es el principal factor para que se detonen los accidentes; y el no respetar la señalética sería la tercera causa de incidentes viales en Torreón.

"Vamos muy bien, con las cámaras estamos poniendo mucha atención", dijo.

El funcionario municipal exhortó a los ciudadanos a pedir a los agentes viales que enciendan su cámara, en caso de que no la tengan activada, pues indicó que esto contribuye a la reducción de quejas. Dijo que no se ha recibido ninguna recomendación de Derechos Humanos en este año.

Gutiérrez Zamudio dijo que hay algunos "detalles" de actitud de algunos elementos que se olvidan de encender las cámaras que llevan portátiles, sin embargo, aseguró que esto es tanto por su bien como el de los ciudadanos.

"Las quejas graves que iban a dar a Derechos Humanos, no hemos tenido al día de hoy, desde que entramos, es cero", comentó.

El director dijo que se ha trabajado mucho con los agentes en términos del servicio que deben proporcionar a la ciudadanía y sus obligaciones como servidores públicos.

Señaló que la tecnología de las cámaras no es sencilla y se prende y se apaga por cuestiones de carga de batería.