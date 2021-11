Costosa, revocación de mandato: Flores

Para el secretario general de Gobierno en Durango, Héctor Flores Ávalos, la revocación de mandato es un ejercicio que sería innecesario al considerar que sería un proceso, además de costoso, que no llevaría a ningún lado. Lo anterior en relación a la distribución del presupuesto federal, en el que Durango recibirá un presupuesto limitado que pondría en riesgo el mantenimiento carretero así como construcción de obras.

"Es un proceso que no lleva a ningún lado, no está prevista en la Constitución, en el caso hipotético que se llegara a revocar el mandato de un presidente (de la República) ni siquiera está previsto qué va a pasar, no hay sustitución, es decir, es un ejercicio completa y absolutamente innecesario, que lo que la gente debe saber es que le va a costar miles de millones de pesos, es lo importante", comentó el secretario de Gobierno.

"Cuando hablamos de la responsabilidad de administrar los recursos públicos, nosotros somos de la idea de que debemos actuar con mucha responsabilidad, porque precisamente la creación de empleo, la generación de mayores condiciones de desarrollo en una entidad, el reforzamiento de la infraestructura, incluso la construcción de infraestructura inexistente en algunos lugares eso es lo que genera polos de atracción para la inversión y eso es lo que permite que haya mayores y mejores empleos", agregó.

Es por ello que lanza un nuevo llamado a los diputados federales para que en el uso de sus facultades puedan rectificar el presupuesto destinado para la entidad, al considerar que aún hay espacio para hacerlo. "Siempre se pueden hacer modificaciones y nosotros apelamos a eso".

En materia de empleos, Flores Ávalos detalló que en el mes de octubre se generaron 2,260 empleos formales de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sumados con los registrados meses atrás, da un total de cerca de 16 mil empleos en este 2021.

"Coloca a Durango en la ruta de ser uno de los estados con mayor recuperación económica, lo cual es un muy buen dato. Tenemos la cifra histórica de más de 255 mil ya en la entidad", destacó el secretario de Gobierno, quien agregó que el grueso se ha registrado en la zona de la capital del estado así como en La Laguna al registrar la mayor concentración poblacional.