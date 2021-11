Autoridades desestiman semáforo amarillo en La Laguna

Autoridades estatales y municipales desestimaron el hecho de que la Comarca Lagunera de Coahuila haya regresado temporalmente al semáforo epidémico amarillo durante la presente semana ante un aumento en el número de personas hospitalizadas por el COVID-19.

Durante la más reciente reunión del Subcomité de Salud, realizada ayer por la mañana, las autoridades regionales precisaron que existen dos de las cinco regiones en la entidad que regresaron al semáforo amarillo epidémico del COVID-19 por diversas razones: la primera fue la Carbonífera, por no contar con camas especiales para atender pacientes con el virus, mientras que la segunda fue La Laguna por registrar un alza leve de hospitalizados en los últimos días.

En ese sentido se detalló que La Laguna tiene actualmente 64 personas hospitalizadas por COVID-19, especialmente en la ciudad de Torreón, prácticamente el doble que en la región Sureste; además cuenta con un porcentaje de positividad del 34 por ciento.

No obstante, fue en primer lugar el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien afirmó que pese a dicha situación se han descartado nuevas restricciones, de forma que únicamente se mantiene la estrategia de vigilancia operativa y de llamar a la población a "no bajar la guardia" en este cierre del año.

"Yo creo que en términos generales vamos bien pero esto continúa, no se ha terminado, yo creo que tenemos que mantener siempre el buen cuidado que ya sabemos que hay que hacer… Ninguna restricción, pero sigue habiendo los mismos protocolos en todas las áreas", declaró.

Por su parte el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que al igual que en otras ocasiones el llamado "semáforo epidémico" no se toma como una referencia total para aplicar políticas de salud en la entidad, no obstante admitió que el color regresó al amarillo en La Laguna ante un aumento de hospitalizados por COVID-19 y que no representa mayor riesgo para la atención a la pandemia en la región o la entidad.

"Por eso se pone en amarillo, porque hoy tenemos 64 hospitalizados aquí en La Laguna, no por otra cosa, es un número todavía sin considerar que es alto, sin embargo el semáforo, nosotros trabajando con el semáforo federal, es decir, cuidando nuestras regiones para tener el verde, que además no nos rige el semáforo federal, pero sí la gente está más tranquila, el comercio está más tranquilo, la inversión está más tranquila, cuando estamos en 'verde' con el resto del país, eso pues tiene que ver con el grado de positividad, tiene que ver con la hospitalización y con los índices de letalidad, entonces se hace un promedio y por ello La Laguna está un poquito en amarillo, la Carbonífera también porque no tenemos camas", dijo Riquelme Solís.

