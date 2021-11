La vedette Rossy Mendoza es hospitalizada de emergencia

Silvana Durán, hija de la vedette Rossy Mendoza (76 años), comentó que su madre lleva días hospitalizada luego de detectársele dos coágulos, uno en un pulmón y otro en la pierna, mismos que ya están siendo tratados pero que son producto del lupus que le fue detectado a su madre desde los 30 años, y con los que ha lidiado de distintas formas desde entonces.

"Cuando le viene esa baja de defensas —porque es una enfermedad inmune— se le manifiesta de distintas formas, en los riñones, en los pulmones, en el corazón, en diferentes órganos. En esta ocasión le afectó a los pulmones, hace un mes ella estuvo aquí internada porque le había afectado el órgano de la piel, entonces estuvo con tres o cuatro días y se quiso ir de inmediato, se dio de alta solita, entonces ¿qué pasó? Qué en la casa se me puso mal, saliendo del hospital no hubo ninguna mejoría, cada día se puso peor, y hasta el miércoles de la semana pasada ella me dijo que la trajera para el hospital, yo ya salía para trabajar y me dijo "por favor llévame al hospital", me llamó por teléfono desde la habitación de arriba y ya la traje a urgencias, estuvo como unas diez horas en urgencias en lo que le hacían estudios y veían qué reacción había dado el Lupus", dijo su hija desde el Star Médica, donde se encuentra hospitalizada, al igual que Carmen Salinas.

Rossy Mendoza, vedette de su época

Rossy es una de las vedettes representativas de la su época, y de hecho, recientemente apareció en el documental "Bellas de noche", donde se habla de la vida de varias vedettes a través de los años.

Silvana Durán, hija de la vedette Rossy Mendoza, señala que su madre se encuentra hospitalizada en el mismo hospital que Carmen pero a consecuencia de dos coágulos, uno en el pulmón y otro en la pierna, consecuencia del lupus que padece. Se encuentra estable, en tratamiento. pic.twitter.com/j1rlWsTK4t — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 16, 2021

Ha hecho teatro, cine y televisión. Entre sus películas se encuentran "Los Verduleros", "California Dancing Club" y "El día de los albañiles".

Los estudios arrojaron que la actriz tiene dos coágulos, mismos que ya están siendo atendidos en el hospital y sin costo para madre e hija, ya que la ANDA está corriendo con todos los gastos.

"Llegó su médico de cabecera, pidió más estudios, entonces resultó un trombo, un coágulo bastante considerable, como de seis centímetros en el pulmón izquierdo, muy cerca de la arteria, sí es riesgoso y tiene otro pequeño coágulo en la pierna, me puse a investigar y de ahí viene la embolia pulmonar, pero el doctor dijo que ahorita ya no estaba en riesgo de una embolia porque está respondiendo a un medicamento que va deshaciendo el coágulo, pero sigue ahorita con su oxígeno".

Silvana es hija única, lo que ha hecho que sean muy cercanas, viven en la misma casa y por ello, desde siempre ha estado al pendiente de su salud, incluso, se divide entre el trabajo y el hospital para acompañarla mientras está hospitalizada.