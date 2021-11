'Me han dado dos meses de vida', Isabel Torres, actriz de 'Veneno', se despide de sus fans

La actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno de HBO Max, en donde dio vida al personaje principal Cristina Ortiz en su etapa más adulta, lanzó un mensaje de despedida a sus fans luego de que el cáncer de pulmón que padece desde el año 2018, ha avanzado.

"Este es el último vídeo que voy hacer por lo pronto mis seguidores, para todos mis fans. He estado malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de matástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", dijo la actriz.

La actriz ha señalado que el dolor es lo peor de la experiencia, indicó que le han dado dos meses de vida:

"En un principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de caprichosa".

En su mensaje agradeció principalmente a sus fans mostrando el cariño que siente por ellos:

"Yo quería agradecer a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias".

Se despidió diciendo: "Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Así que les doy un beso enorme. Nos vemos pronto y sino, nos vemos en el cielo".

Isabel Torres fue la primera candidata transexual a ser Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, se ha desempañado como actriz y presentadora de televisión, además de su trabajo como activista del colectivo LGBTTIQ+.

En sus proyectos actores se encuentran las películas "Camino a la locura", "Fotos" y "8 años". Su papel más destacado es en la serie de televisión "Veneno", su trabajo más reciente es E.L.I.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)