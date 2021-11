'Tu no te vas a ir sin que te bese': Christian Nodal revela como conquistó a Belinda

El cantante de regional mexicano Christian Nodal es uno de los músicos más exitosos del momento, a sus tan solo 22 años se ha colocado con sus éxitos en las listas de popularidad de todas las plataformas de streaming y video. Sin embargo, aparte de sus logros laborales su vida personal ha resaltado la relación que mantiene con la cantante y actriz, Belinda.

En entrevista exclusiva para el programa de Univisión el Gordo y la Flaca, el intérprete de "De los besos que te di", confesó como es que se dio su noviazgo con la exestrella de telenovelas infantiles.

"Estábamos juntos en un programa de televisión (La Voz Azteca) y a mi siempre que la miraba me daba pánico escénico, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería como esconderme detrás de todos y no podía ser yo enfrente de ella, y nunca me había pasado con un a mujer, porque ella impone demasiado", dijo.

"Yo nunca le hablé hasta el final del show fue como que fuimos a ensayar a mi casa y dije yo, pues ya es ahora o nunca, tu no te vas a ir sin que te bese. A partir de ahí todo ha sido super romántico, le había compuesto una canción, se la canté esa misma noche, empezamos a conocernos a salir y nada gracias ha Dios ha sido una bendición", añadió.

¿Desde cuándo le gusta Belinda?

Aunque la edad de Belinda es un tema controversial ya que aunque algunos señalan que la intérprete de "Ángel" tiene 32 años ya que habría nacido en 1989, la cantante declaró que nació en 1992, por lo que tendría 29 años. Siendo así que Beli le lleva algunos años a Nodal, quien nació en 1999, cuando Belinda ya estaba grabando su primera telenovela "Amigos por siempre", la cual se estrenó en enero del año 2000.

"Me gustaba cuando yo miraba las telenovelas que yo tenía cinco años, me gustaban mucho varias telenovelas que hizo, pero yo le perdí la huella mucho tiempo, entonces yo sabía que Belinda era una mujer muy guapa, es muy bella, pero no la tenía en el radar".

La primera vez que se les vio convivir juntos fue en el 2019, cuando Belinda entonó su éxito "Amor a primera vista" en los Premios de La Radio 2019, en donde se acercó a Nodal para que se levantará a bailar la cumbia que interpreta junto a Horacio Palencia, Lalo Ebratt y Los Ángeles Azules.

Señaló que aunque las personas podrían considerar que su relación es complicada, es todo lo contrario, ya que la cantante le ha ayudado a desarrollarse mejor, ya que antes era muy tímido".