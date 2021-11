Revela Oswaldo Sánchez que Memo Ochoa no le habla desde el partido de México en el TSM 

Oswaldo Sánchez decidió romper el silencio y hablar de la incómoda relación que tiene con el portero del Club América, Guillermo Ochoa, luego de aquel partido en el Estadio Corona entre la Selección Mexicana y Corea del Norte en el año 2010.

El exarquero de Santos Laguna detalló durante un podcast de TUDN que aquel día había asistido a ver el partido con varios de sus compañeros en el equipo, sin embargo, cuando le anotan a Memo, las cámaras de televisión lo enfocaron a él desde el palco mientras simulaba que saltaría al campo, acto que provocó que hasta el día de hoy Sánchez y Ochoa no se hablen.

“Resulta que en un partido Corea contra México en Torreón yo estaba en mi palco, y le meten un gol a Guillermo Ochoa donde se equivoca, le disparan de media distancia, le bota medio mal y resulta que… yo no sabía que la cámara me estaba tomando. Estaba con el Chato Rodríguez, con el Gordo Becerra, con el pelón Carlos Ochoa, con quienes me llevaba muy bien en Santos y los había invitado a mi palco. El palco de al lado está de Matías Vuoso, del Cloro Padilla y Salvador Mariscal, ¿me entiendes? Estábamos en la fiesta total y me dice el Cloro ‘¿A poco no te dan ganas de meterte?’ me pregunta, ‘¿Se equivoca o no? (Memo), le digo ‘Pues le tiran de fuera, yo creo que se le movió’ estábamos platicando esa parte, nos separaba un cristal. Y entonces me dice ‘¿No te dan ganas de meterte’ y le digo ‘Sí’, y se me ocurre hacerle así con el saco, pero yo mam… y ahí me toma la cámara y ‘Oswaldo se burla de Memo’”.

“La araña azteca” aclaró que no se trataba de una burla hacia Guillermo, pero respeta cómo decidió tomar las cosas el todavía portero titular del Tricolor, con quien a pesar de coincidir en eventos, la relación ya no es la misma.

“Es imposible Memo, no tengo necesidad de burlarme de tí, ni lo haría nunca porque somos compañeros de profesión. Y eso de alguna forma creo yo que rompió un poco la relación que teníamos porque quizá pensó que me burlé, pero no, no me iba a burlar de un compañero ni en ese momento, ni ahora, ni nunca”, dijo.