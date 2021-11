'Chaka' Rodríguez exhibe amenazas de muerte contra su esposa e hijos tras partido contra EUA

El jugador Luis "Chaka" Rodríguez fue señalado por la afición por su bajo desempeño luego de la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos por 2-0.

La situación se puso complicada para el defensa de los Tigres, ya que además de las críticas que recibió en redes sociales, aficionados lo atacaron de manera directa tras amenazar a su familia, situación que el ya exhibió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram el futbolista compartió unas capturas de pantalla en donde se pueden leer los comentarios que recibió.

"Pu... tronco de mierda. Ya aléjate de la selección sino va tocar matar y violar a tu pu... madre, a tu esposa y a tus hijos. Ahí luego te los mando en bolsas negras", se puede leer lo que presuntamente escribió el aficionado.

Ante el comentario, Chaka respondió defendiendo a su familia:

"Miguel soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en la Selección pueda causar todo eso en ti, no lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas a mi esposa, violar y matar son palabras muy crueles Miguel, no nos merecemos eso y mucho menos incluir a mi familia, espero de verdad que esto quede aquí. ¡Dios te bendiga!".

Por otro lado, luego de ser exhibido en las redes sociales del jugador, arremetió en contra de su esposa.

"Cámara perra, mi cita no te me hagas pendeja, que en el otro ya me bloqueaste, así para decirte a tu pen... que vale para pura ve... al que igual que su mujer. No hables por hablar hija de tu pu... , quiero mi cita para para de cu... a tu pen... esposo".