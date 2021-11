Morena confía en convencer a priistas inconformes sobre la reforma eléctrica

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que confía en que convencerá al grupo de priistas que abiertamente han rechazado la reforma eléctrica, pero adelantó que lo hará hasta que se enfríen los ánimos.

"Vamos a hablar con todos, vamos a darles su tiempo, si no le das el tiempo al pastel, se te baja, dicen las abuelitas. Vamos a confiar en que los podemos convencer, pero hay que serenarnos, dicen en Los Mochis, Sinaloa, que no hay caldo que no se enfríe, hay que esperar a que se enfríe", declaró al término de la reunión que legisladores de Morena, PT y PVEM sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Ver más: Reforma eléctrica afectará el crecimiento de México

Lo anterior, en respuesta a la publicación de EL UNIVERSAL en su edición de este lunes, en la que se da cuenta de que el rechazo a la reforma eléctrica del Ejecutivo sigue creciendo en el interior de la bancada del PRI.

Ya son 22 diputadas y diputados tricolores quienes se han manifestado en contra de la reforma eléctrica, varios de ellos por la "cerrazón" de no moverles ni una coma a las iniciativas.

"No estamos conformes como viene, no nos gusta, no respeta las energías limpias y queremos energías limpias. Sí queremos revisar los contratos y que haya una transición energética, pero hay una gran cerrazón y así no va a pasar, definitivamente. Ellos no tienen los votos suficientes para ninguna reforma constitucional, el pueblo quiso que así fuera y nosotros tenemos que hacerlo valer", señaló Carolina Viggiano, diputada y secretaria General del PRI.

Al respecto, Mier Velazco les pidió calma, y sostuvo que "lo que sucedió en el marco de la discusión del debate y los comentarios siempre son al calor de lo que se está viviendo en ese momento por la adrenalina, entonces yo creo que ya pasó".

Les pidió a los priistas "interiorizar", y recordar que el PRI nació de un movimiento revolucionario, social, y emancipador, que buscaba la justicia social y que aspiraba a la democracia.

"No se olvida que Gómez Morín se escinde del movimiento de Lázaro Cárdenas para estar contra la nacionalización de la industria petrolera, entonces tienen que decidir si el PRI va a seguir a Gómez Morín o el PRI va a seguir a Lázaro Cárdenas, si el PRI va a seguir a Diego Fernández de Ceballos, Calderón y Fox, que fueron los primeros que dieron los permisos para empezar a entregar a los privados la industria eléctrica, o si siguen los principios revolucionarios que los inspiraron como partido", advirtió.

Mier Velasco adelantó que en breve iniciará una campaña de movilización por todo el país, para que la gente conozca el contenido de Reforma Eléctrica; "que conozca de sus bondades, que sepa por qué es importante para México que se tenga el control del servicio público de la energía eléctrica".

Ver más: 'Dichos de embajador de EU sobre reforma eléctrica no preocupan', asegura AMLO

Sostuvo que los que no estén de acuerdo, deberán explicarle sus motivos a la ciudadanía.

"Que le expliquen a la gente, yo tengo muy buena comunicación con los coordinadores parlamentarios y les he dicho que se abran a escuchar, que no lo vean de manera sectaria o en función de los intereses de un partido político, que voten con principios y si no están de acuerdo así debe ser en un país democrático, pero nosotros vamos a utilizar la fuerza de la razón de lo que a México le conviene", insistió.