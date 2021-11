Bares y cantinas de La Laguna estiman cerrar el 2021 por debajo de 2019

Para los bares y cantinas, la recuperación económica ha sido muy lenta, por lo que no se espera alcanzar los niveles que se tenían en el 2019 y que cayeron considerablemente en el 2020, con la pandemia por COVID-19.

Bernardo Moctezuma Hernández González, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de La Laguna (Arebb), reconoció que la perspectiva para este cierre de año es mucho mejor a la del anterior, cuando no se permitió realizar posadas ni reuniones en diciembre por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"Viene despacio, no esperamos un aumento significativo, la recuperación al 100 por ciento no la vemos venir todavía, esperemos estar trabajando al 70 por ciento, pero no nos recuperaremos en su totalidad", comentó, "el año pasado no tuvimos absolutamente nada, así que esperamos cerrar bien el 2021".

En el comparativo anual, dijo que existe una gran diferencia en la afluencia de la gente, pues se operaba en 2020 al 50 por ciento del aforo en los negocios y se tiene actualmente una limitante del 75 por ciento, pero hay una mayor concurrencia, la gente está saliendo y la vacuna antiCOVID ha permitido que exista una mayor confianza.

Señaló que existe una mayor conciencia de algunos clientes en cuanto a mantener los grupos pequeños y el respeto de las medidas sanitarias, mientras que otros aún llegan en grupos grandes que deben ser divididos en varias mesas, a fin de que no se baje la guardia en los protocolos que indica el Subcomité Regional de Salud en La Laguna.

Hernández González dijo que Arebb cierra con 120 establecimientos en Torreón y San Pedro, sin que haya cerrado ninguno en el presente año, mientras que dos fueron los afectados con la pandemia el año pasado.

"Estuvo muy duro pero aguantamos, seguimos con los que estábamos en enero y abrimos cuatro establecimientos nuevos dentro de la asociación, todavía le seguimos apostando a la región", dijo.

El dirigente de la Arebb dijo que se mantiene la comunicación constante con el área de Alcoholes de la Secretaría de Finanzas del estado y con Inspección Municipal de Torreón, en términos de los operativos para revisión de alcoholemia, a fin de desincentivar que los clientes conduzcan en estado de ebriedad.