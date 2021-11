José Ron sorprende en Torreón al anunciar su próximo concierto

José Ron ha destacado en la televisión y las plataformas, sin embargo, poco a poco ha sacado su lado musical, el cual mostrará en Torreón muy pronto.

El artista visitó este lunes la Comarca Lagunera para anunciar un concierto que ofrecerá junto a su banda de nombre Koktel, en la que él funge como baterista.

“Es una faceta que me encanta. Tengo un gran amor por la música que pocos se imaginaban y esto no es improvisado lo vengo preparando desde hace unos años y yo me he preparado bastante en la batería.

“Estoy emocionado de que Torreón conozca esta parte de mi, que conozca la banda, el show y el repertorio el próximo 26 de noviembre en el Poliforum de la Feria de Torreón”, comentó.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco compartió que su banda ha destacado por presentar covers tanto en inglés como en español.