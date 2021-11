José Benavides pide que 'Canelo' Álvarez enfrente a su hijo para silenciar a los críticos

José Benavidez, padre del peleador David Benavidez, aseguró que si su hijo no hubiera perdido el cinturón mediano del CMB, Saúl “Canelo” Álvarez no estaría donde ahora.

“Si no hubiera perdido ese cinturón, Canelo no estaría donde está. Debería agradecernos y darnos esa pelea. David dejó el cinturón y él aprovechó la oportunidad. Canelo no sabría si estar en 160, 168 o 175. Pero bueno, ahora es el rey de la división y nosotros queremos esa pelea”, dijo para FightHype.

El boxeador mexicoestadonidense perdió el cetro Supermediano del CMB tras perder en la báscula contra Roamer Alexis Angulo en agosto del 2020, el cinturón quedó vacante y Álvarez lo ganó.

“Saúl pudo pelear con David cuando tenía el cinturón del CMB y nosotros queríamos ese combate, pero Canelo no quiso pelear con él. Al final del día eso me dice mucho, porque entonces respeta a David y sabe que no es una pelea fácil. Si fuera tan fácil no entendería porque no enfrentarlo y silenciar a los críticos”, mencionó José Benavidez.