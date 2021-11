Adele revela la razón por la que adelgazó 45 kilos tras su divorcio

Para Adele, 2021 es un año trascendental, y no sólo por la publicación de su esperado álbum ‘30’ luego de seis años de no lanzar material musical.

El disco, de hecho, es la culminación de un largo proceso emocional que empieza en 2018, en la separación de su marido Simon Konecki tras ocho años de matrimonio.

En una entrevista que le ha concedido a la estrella de la televisión Oprah Winfrey, su primera en años, la cantante británica no esquivó temas tan espinosos como su divorcio, su tan espectacular como examinado cambio físico o la turbulenta relación que tuvo con su padre.

La artista de 33 años de edad desveló muchos aspectos de su vida personal, como la manera en la que se derrumbó su matrimonio con Simon Konecki, de quien se separó en 2018.

“He estado obsesionada con una familia estable toda mi vida porque nunca he venido de una”, dijo la intérprete de Hello, cuyo padre se fue de casa cuando ella tenía sólo dos años.

La conversación que tuvo con Oprah y que fue emitida sólo en Estados Unidos, fue grabada en el mismo entorno donde la presentadora entrevistó a Meghan Markle y el príncipe Harry.

En el programa, Adele reveló que se dio cuenta de sus problemas de pareja realizando un test en una revista. Al parecer, una de las preguntas era: "¿Qué es lo que nadie sabría de ti?". Adele soltó a sus amigos: "Realmente no soy feliz. No estoy viviendo, solo avanzando a duras penas". A partir de ahí, surgió la revolución dentro de sí.

La cantante reconoció sentirse avergonzada por el divorcio: "Me tomo el matrimonio muy en serio... y parece que ahora no lo hago", dijo, arrepentida. "Casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido. Estoy avergonzada porque fue muy rápido".

Adele, que vive enfrente de Konecki para facilitar la convivencia con su hijo Angelo, reconoce que su ex fue muy importante cuando se hizo famosa: "Podría haber seguido fácilmente algunos caminos dudosos y haberme autodestruido por estar tan abrumada por todo ello. Y él llegó y fue la persona más estable que había tenido en mi vida hasta ese momento. Incluso ahora le confío mi vida", explicó.

Hablando de su música, se sintió incapaz de revelar cuál es la fuente inspiradora de sus letras, pero sí explicó que suele hablar de su vida privada en ella para poder ayudar a la gente que esté pasando por lo mismo: "La música me ayuda en muchas situaciones, y me gustaría hacer lo mismo con la gente... que les recuerde que no están solos".

También salió a la luz en el especial de Oprah su transformación física, que le ha llevado a perder 45 kilos en los últimos tiempos, Adele la achacó a su ansiedad.

"Tuve las crisis de ansiedad más aterradores después de dejar mi matrimonio", explicó. "Me paralizaban por completo y me confundían mucho porque no podía tener ningún control sobre mi cuerpo". Entonces notó que esa ansiedad se aliviaba en el gimnasio y empezó a ir todos los días: "Eso contribuyó mucho a que recuperara mi mente", dijo.

Sin embargo, reconoció que no a todos han gustado su pérdida de peso; que hay fans que se han sentido molestos. Pero sigue adelante: "No me escandaliza, ni siquiera me asusta, porque mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. O soy demasiado grande o demasiado pequeña, o estoy buena o no lo estoy. "Pero no es mi trabajo validar lo que la gente siente por su cuerpo. Me siento mal por haber hecho que alguien se sienta mal consigo mismo, pero ese no es mi trabajo. Estoy tratando de resolver mi propia vida. No puedo añadir otra preocupación", sentenció.

Otro de los temas que se abordó fue sobre la relación con su progenitor Mark Evans, que fue durante toda la vida de la artista un generador constante de problemas.

Y es que el padre de Adele era alcohólico y cuando ella tenía solo 2 años de edad, decidió abandonar a su mujer y a su hija, y desde ese momento hasta su muerte, el pasado mes de mayo, los desencuentros entre ellos han marcado la vida de la cantante, que ha desvelado que antes de que su padre falleciera pudo reconciliarse con él, perdonarle y despedirse.

Tal y como la propia Adele contó en la entrevista, "la absoluta falta de presencia y esfuerzo" de su padre fue algo que le condicionó durante toda su vida y no fue hasta que logró entender las actuaciones de Evans como parte de su enfermedad que pudo sentirse algo más cerca de él. Además, esta relación con él influyó y condicionó todas las relaciones sentimentales de su vida: "Creo que nunca he estado por completo en ninguna de mis relaciones. Siempre tuve este miedo desde muy joven de que me fueran a dejar de todos modos, así que pensaba 'me voy a ir o no voy a invertir en esto'".

Aunque la relación entre padre e hija nunca fue fácil, en 2011 sufrió un importante punto de inflexión después de que Mark Evans hablase públicamente de la vida sentimental de su hija. En aquel momento llevaban una década completamente distanciados y que su padre le traicionara así fue algo tan doloroso como inesperado para ella.