Piden 'cancelar' a Arath de la Torre por ‘tratar mal’ a Carmen Salinas en Hoy

El conductor Arath de la Torre volvió a ser cancelado en redes sociales tras ser acusado de maltratar a Carmen Salinas cuando acudió días atrás al foro del programa Hoy para promocionar su nueva telenovela Mi fortuna es amarte.

A sólo unos días antes de que la actriz lagunera entrara en coma luego de sufrir un derrame cerebral, Arath de la Torre la recibió en el matutino de Televisa pero internautas lo criticaron por su actitud hacia Carmelita.

Fue el pasado seis de noviembre cuando Salinas acudió a la emisión para promocionar la telenovela, mientras que Andrea Legarreta y Arath de la Torre hablaron con ella.

Todo marchaba bien hasta que el conductor se burló del listado que la famosa hizo sobre las personas que participan en la producción, en donde la actriz interpretaría a una abuela enferma de cáncer que quiere mantener el diagnóstico en secreto ante su familia.

“Ah, sí hizo su tarea, ahora cuéntenos sobre sus memes. Bueno, pero ahora cuéntenos un poco de su personaje”, dijo Arath de la Torre a Carmen Salinas.

Momentos después, Andrea Escalona se unió a sus compañeros. Entregó una fotografía del fallecido hijo de Carmen Salinas para que lo colocaran en la ofrenda por el Día de Muertos que tenían en el programa.

Cuando esta acción se llevó a cabo, Arath de la Torre interrumpió a la actriz mientras ella cerraba su participación en el programa Hoy.

“Aquí lo voy a poner”, dijo Carmen Salinas sobre la foto de su hijo en el altar.

“Gracias querida, Carmen”, respondieron las conductoras.

“Vamos...gracias Carmen, nosotros nos tenemos que ir”, anunció Arath de la Torre.

“Ya se nos estaba olvidando…”, dijo Arath.

“Es una fortuna tenerte”, agregó Andrea Escalona.

“Bueno, vamos con el Chapu Garza…”, anunció Arath de la Torre.

El incómodo momento fue acompañado con el rostro de Andrea Legarreta, quien se mostró desconcertada por lo sucedido, por lo que las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde evidenciaron el suceso con múltiples señalamientos contra Arath de la Torre.

“¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”; “Siempre de grosero, engreído”; “Alguien más sigue pensando que Arath Dela Torre no encaja en el programa HOY?? Sale con cada simplada fuera de tono!!”; “Ya que lo saquen por grosero”; “Arath de la torre siempre queriéndose hacer el chistoso, ojalá el otro año ya no esté en el programa!!! Siempre impertinente”, se lee entre las reacciones.