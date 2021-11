No podemos pensar en el fin mundo por un partido perdido: Gerardo Martino

El momento incómodo llegó para Gerardo Martino al final de la primera ronda del octagonal a Qatar 2022. Y llegó después de la derrota ante Estados Unidos y en la previa de otro partido complicado ante Canadá.

A la pregunta de si renunciaría a la Selección Nacional, el Tata respondió tajante que no lo haría.

Ante la insistencia, agregó conceptos que tienen que ver con la tranquilidad que quiere mostrar ya que por más dolorosa que pueda sentirse la derrota ante los estadounidenses, "no podemos pensar que el fin del mundo se viene por un partido perdido".

Lo único por lo que acotó que se haría a un lado, tendría "que ver fundamentalmente con la merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requieren el entrenador y el cuerpo técnico".

El caparazón de Martino lo cubre, según explicó, de los comentarios que se hacen de su labor en los medios: "Las expresiones mediáticas son responsabilidad de ustedes, son quienes le transmiten al público, no puedo trabajar estando pendiente de lo que puedan decir, me guío por el trabajo que hacemos y eso es un indicativo par mí, no lo que pase afuera".

Es más, aseguró que "no jugamos de acuerdo a las expresiones de la prensa, simplemente hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero no somos ajenos a lo que pasa alrededor nuestro pero tampoco estamos permanentemente pendiente de lo que se pueda decir".