Abrirán sus puertas 11 escuelas más en San Pedro

Preparan el regreso de 11 escuelas en San Pedro de las Colonias con las cuales se estima que reinician actividades en aproximadamente un 80 por ciento de los planteles educativos que se tienen en el municipio de San Pedro.

Los anterior lo dio a conocer José Luis Farías Álvarez, quien recordó que son 210 escuelas a nivel básico las que hay en dicho municipio.

Reiteró que en lo que es la quinta etapa del regreso a clases semipresenciales, en los siguientes días se proyecta el regreso de los alumnos de 11 planteles, de los cuales la mayoría son de preescolar y una secundaria.

Resaltó que en la Comarca Lagunera, después de Torreón, San Pedro es el segundo municipio donde más alumnos se han reintegrado a las actividades.

Dijo que de hecho hay una excelente disposición entre padres de familia y maestros para el regreso de los alumnos a las aulas; sin embargo, no en todos los casos es posible dadas las condiciones en las que se encuentran los edificios.

El coordinador de Servicios Educativos explicó que pese a que se hizo el llamado para apadrinar una escuela y realizar las mejoras necesarias, tienen que esperar a que la Secretaria de Educación del Estado les facilite el recurso o materiales para la rehabilitación de los edificios.

"La verdad es que si tenemos un buen avance en la reactivación de las escuelas, aunque quisiéramos que ya estuvieran trabajando todas, pero bueno no lo hemos hecho por que no todos los edificios están en condiciones y pues con el apadrinamiento para hacer las mejoras que se necesitan, andamos un poco flojos no nos han querido apoyar y hay que esperar a que en la Secretaria de Educación se nos vayan facilitando los recursos y es un poco tardado por el número de escuelas que hay en todo el estado", recalcó el funcionario.