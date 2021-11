El Buen Fin no cumple expectativas en San Pedro: Canaco

Poco favorable reportan los comerciantes de San Pedro la campaña del Buen Fin; incluso, de los 246 comerciantes agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), solo participaron 45.

"La gente está muy golpeada en su bolsillo, por lo cual no acudió ni a las tiendas en el primer cuadro de la ciudad. La verdad es que estuvo por debajo del comportamiento que esperábamos en este Buen Fin", dijo el presidente de Canaco Abelardo Fernández Cavazos.

La poca respuesta la atribuyó a que la fecha no resultó motivante para las personas, ya que dijo si bien los que trabajan en dependencias públicas se les adelantó el pago de los sueldos, no se hizo con el aguinaldo como en otros años, por lo que prefirieron "guardarse" y no gastar.

Además las personas no se han recuperado económicamente de los estragos que provocó la pandemia del COVID-19.

"De los pocos negocios que si le entraron a las promociones, en realidad fue muy poco los artículos que ofrecieron, por ejemplo las mueblerías eran lavadoras simples y algunas televisiones y la gente casi no acudió".

Fernández Cavazos, reiteró que las expectativas eran buenas, ya que en la celebración del Día de Muertos, si registraron un repunte en las ventas, pues por la acertada decisión de las autoridades estatales y municipales de permitir la entrada en los panteones y con el "megapuente" se registró una importante afluencia de paisanos, así como de familias de otros puntos del país.

"Solo nos queda esperar a que en diciembre las cosas se mejoren, las cosechas de la nuez y el algodón están en proceso y para entonces esperemos que ya haya circulante", finalizó el entrevistado.